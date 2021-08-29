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    9 أعراض لـ دلتا كورونا... أخطر من النسخ السابقة

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    يختلف متحور "دلتا" الجديد من  COVID-19 عن النسخ السابقة، ويحذر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي إنه "أكثر خطورة من الأنواع الأخرى للفيروس".

    متحور دلتا معدي  أكثر من ضعفي النسخ السابقة، ناهيك عن أن بعض البيانات تشير إلى أن متغير دلتا قد يسبب مرضا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة في الأشخاص غير المحصنين.

    و يسرد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) 9 أعراض للإصابة بمتحور دلتا، بحسب موقع eatthis.

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    أعراض سيئة تشبه نزلات البرد

    احتقان أو سيلان الأنف والتهاب الحلق. تشير بعض الدراسات إلى أن أعراض الأنف والحنجرة هذه أكثر انتشارا مع دلتا مقارنة بالسلالات الأخرى.

    قال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يدير دراسة Zoe Covid Symptom، إن دلتا يمكن أن تشعر "وكأنها نزلة برد سيئة" للشباب. لهذا السبب من الضروري البقاء على اطلاع بأية أعراض وإجراء الفحوصات.

    قد يكون لديك حمى أو قشعريرة

    يعد عدم انتظام درجة الحرارة أمرًا شائعًا جدًا عند الإصابة بـ فيروس كورونا ولكن لا يزال من الممكن الإصابة دون الإصابة بالحمى.

    بالمناسبة، الحمى ليست بالأمر السيئ. يقول أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الامريكي جو بايدن ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنها علامة على نجاح استجابتك المناعية. لكنها علامة مقلقة إذا حدثت لك أثناء الجائحة.

    السعال الجاف

    تقول دراسة "زوي كوفيد" إن سعال COVID "عادة ما يكون سعال جاف بدون بلغم إلا إذا كان لديك حالة رئوية أساسية تجعلك عادة تسعل البلغم أو المخاط.

    ضيق أو صعوبة التنفس

    حدد مركز السيطرة على الأمراض علامات بعينها تتعلق بألم الصدر وضيق أو صعوبة التنفس تستدعي الرعاية الطبية الطارئة: صعوبة التنفس، ألم أو ضغط مستمرين في الصدر، ارتباك، عدم القدرة على البقاء مستيقظا، ولتون الجلد والشفاه باللون الرمادي أو الأزرق.

    التعب

    التعب هو عرض شائع إذا أصبت بـ COVID. يمكن أن يستمر أيضا لمدة أطول من عام، ويتجلى وفق الدراسات عندما يركض المتعافي أو يبذل جهدا كبيرا.

    قد يكون لديك آلام في العضلات أو الجسم

    يقول الدكتور فاوتشي إن المصابين بأعراض كورونا طويلة الأمد، يمكن أن يصابوا بـ "ألم عضلي" - أو آلام في الجسم- ويمكن أن تكون ناجمة عن عدوى أولية. قد تشعر بأنها نوبة قلبية أو مجرد ألم في الرقبة، ولكنها غير عادية في مظهرها.

    قد يكون لديك صداع

    يرتبط الصداع "الساحق" بمعظم حالات الإصابات بكورونا، والذي وصفه أحد المرضى بقوله "شعور غريب داخل جسدي وقبضة ضاغطة على رأسي، فيما أطلق آخرون على هذا الصداع "آلات ثقب الصخور".

    قد يكون لديك فقدان للطعم أو الرائحة

    تعتبر الأعراض الأساسية الأصلية لعدوى COVID لاسميا فقدان التذوق أو الرائحة أقل شيوعا مع "دلتا" مما كانت عليه من قبل، ولكن لا يزال من الممكن حدوثها.

    مشاكل محتملة في الجهاز الهضمي

    الغثيان أو القيء والإسهال من الأعراض التي ينصح مركز السيطرة على الأمراض بمراقبتها.

    كيف تبقى آمنا من كورونا دلتا؟

    يقول فاوتشي: "فيما يتعلق بالمرض والمعاناة، والموت، فإن غير المطعمين هم أكثر عرضة للخطر... إذا كنت في منطقة تنتقل فيها العدوى بشكل كبير، ارتدِ قناعا في الأماكن العامة، حتى لو كنت قد تلقيت التطعيم بالكامل.

    انظر أيضا:

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