تطبيق مجاني جديد يضم مكتبة ذكية لألعاب وحلقات الرسوم المتحركة بوكيمون

طرح تطبيق جديد على المتجر الإلكتروني "نينتيندو إي شوب" التابع لشركة نينتندو اليابانية المطورة للعبة بوكيمون، تطبيقا جديدا.

ويحمل التطبيق الجديد اسم "بوكيمون تي.في" وهو مجاني، ويتيح للمستخدمين مشاهدة مكتبة دوارة لملفات الفيديو الخاصة باللعبة على جهاز ألعاب الفيديو بما في ذلك حلقات الرسوم المتحركة الكلاسيكية، والأفلام والمسابقات الخاصة بلعبة بوكيمون، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ونقلت الوكالة عن موقع "سي نت دوت كوم" المختص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن للمستخدم بعد تنزيل التطبيق تسجيل الدخول سواء كزائر أو من خلال حاسب "نادي متدرب بوكيمون" لتصفح وعرض ملفات الفيديو على المكتبة.

وأضاف أنه كذلك يمكن إنشاء حساب "نادي متدرب بوكيمون" للمستخدم مجاناً على موقع بوكيمون الرسمي.

ويعرض التطبيق مواسم عديدة من حلقات الرسوم المتحركة بوكيمون؛ بما في ذلك أول موسمين بالكامل بالإضافة إلى حلقات "رحلات بوكيمون" التي يتواصل عرضها حالياً.

ومن خلال التطبيق كذلك يمكن للمستخدم مشاهدة العديد من فيديوهات بوكيمون للرسوم المتحركة والحلقات الخاصة والحلقات القصيرة.

ويوليو الماضي، كشفت تقارير أن منصة "نيتفلكس" الأمريكية الرقمية تستعد لإنتاج مسلسل تلفزيوني حي أكشن عن شخصية الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "بوكيمون".

وذكر مجلة "فارايتي" السينمائية أن منتج مسلسل "لوسيفر" الشهير، جو هندرسون، يشارك في مسلسل "بوكيمون" الجديد بالكتابة والإنتاج التنفيذي.

وتتمحور فكرة كارتون "بوكيمون" الذي ظهر لأول مرة عام 1995 حول مخلوقات خيالية تسمى "بوكيمون"، ويقوم البشر المعروفين باسم "مدربو بوكيمون" بإمساك بوكيمون وتدريبه لمحاربة بوكيمون آخرين.

وأصبح امتياز "بوكيمون" ككل ظاهرة عالمية منذ ظهوره لأول مرة في عام 1995، والذي يشمل الآن العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام وألعاب الفيديو ولعبة بطاقات التداول والكتب والرسوم الهزلية للمانغا وغير ذلك الكثير.