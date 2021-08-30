طبيبة بريطانية تكشف 5 أسرار للجمال "الأبدي" للسيدات خاصة بعد سن الـ50

كشفت اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل البريطانية ماري رينولدز، عن خمسة أسرار، بفضلها يمكنك الحفاظ على الشباب والجاذبية لأطول فترة ممكنة.

وأكدت الاختصاصية في بداية حديثها على ضرورة اتباع نظام حياة صحي وبرنامج غذاء متوازن.

تخفيف التوتر

نصحت الخبيرة قبل كل شيء بتقليل مقدار التوتر في الحياة. فمن الضروري التخلص من الأفكار السلبية غير الضرورية بمساعدة الاحتفاظ بالمذكرات الإيجابية. أما المشاكل التي لا يمكن السيطرة عليها، يجب نسيانها مؤقتا، فذلك يساعد على إراحة الدماغ قبل النوم، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

زيوت البشرة

تحتاج النساء فوق سن الخمسين إلى استخدام "زيوت البشرة" من أجل الجمال "الأبدي". وبدلاً من العلاج بالهرمونات، توصي رينولدز باستخدام نباتات غنية بالإستروجين النباتي، مثل "اليام البري". كما أنها تنصح بصنع كوكتيل صحي من بذور الشيا والسبانخ وبذور الخشخاش الصفراء.

التأمل

أكدت الطبيبة أن التأمل سر أيضا من أسرار الجمال "الأبدي". كما أوصت بعدم استخدام الهواتف الذكية قبل النوم بسبب الضوء الذي يؤثر سلبًا على السيروتونين (هرمون السعادة).

أثناء التأمل، يجب أن تحاول المرأة تخيل مستقبل إيجابي. سيساعدها على ذلك المشي حافية القدمين على العشب أو السباحة.

صحة العمود الفقري

وأكدت الخبيرة أن حالة العمود الفقري مهمة جدا للصحة والجمال، لذلك أوصت بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين القوام.

حمض الهيالورونيك

وشددت رينولدز على عدم استخدام المرطبات أبدا، وبدلاً من ذلك، يجب استخدام حمض الهيالورونيك الموجود في الصبار أو حليب الشوفان أو زبدة الشيا.

وأكدت أن إحدى مريضاتها من سكان ولاية يوتا الأمريكية تمكنت من أن تبدو أصغر من عمرها بمقدار 20 عامًا بفضل اللياقة البدنية والتغذية السليمة.