أنغام تدهش جمهورها في أحدث حفلاتها بـ"يا حمارة"... فيديو

فاجأت الفنانة المصرية، أنغام، جمهورها في حفلها الذي أحيته على مسرح المنارة الدولي في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة بتغيير بعض كلمات إحدى أغنياتها بطريقة طريفة.

وبدلا من أن تقول أنغام "سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة" أثناء أدائها أغنية "بقول نسياك"، قالت: "سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة"، وهو ما أثار تصفيق وضحك الجمهور.

#عرب_وود | أنغام تداعب الجمهور وتخرج عن النص في أغنيتها "بقول نسياك" بحفلها في المنارة أمس "سمعت كلام وناس بيقولوا يا حمارة 😅". pic.twitter.com/NqWn6DXb1W — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 28, 2021

​وسبق للفنانة أنغام أن داعبت جمهورها في حفلاتها الغنائية، ومنها عندما مازحت جمهورها من السيدات في الحفل الذي أحيته الشهر الماضي في دار الأوبرا المصرية، قائلة: "دائما ما يسخر الرجال مننا ويقولوا إن لدينا تقلبات وهم أصلا مجانين وكل يوم في حال"، لينهال التصفيق على المطربة المصرية من بنات جنسها.

وأردفت أنغام، ضاحكة لمعجباتها: "تعالوا نضايق الرجال قليلا ولتصفق السيدت"، ليلبوا طلبها في الحال.

كما أنه في الحفل نفسه، عاتبت أنغام أحد جمهورها بسبب انشغاله بهاتفه الذكي دون الاستمتاع بحفلها الغنائي، فوجهت له الكلام، قائلة: "أنت ماسك الموبايل من أول الحفلة ولا تركز.. لقد حضرت خصيصا من أجلكم لكي أسعدكم".

وتابعت سائلة الشخص إن كان سبب انشغاله عنها هو عدم إعجابه بفستانها أو الأغاني التي تقدمها، ثم طلبت منه مازحة أن يركز مع الأغنية التي ستؤديها "عرفها بيها" "علشان ما أزعلش منك"، وفقا لـ"بوابة الأهرام" المصرية.

من ناحية أخرى، طرحت أنغام أحدث أعمالها الفنية، وهي أغنية مصورة بعنوان "ونفضل نرقص"، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وسام، وقام بإخراجها عادل جمال.

يشار إلى أن أنغام كانت متزوجة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر عاما واحدا فقط.

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