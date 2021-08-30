أدوية شائعة تقلل مخاطر الوفاة بأمراض القلب

وجد فريق دولي من الباحثين أن الجمع بين "الأسبرين" و"الستاتين" (عقاقير خفض الكوليسترول وضبط ضغط الدم) يساعد في تقليل احتمال الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصف.

قام علماء من 13 دولة بتحليل بيانات من ثلاث دراسات سريرية على 18 ألف مريض من 26 دولة لم يكن لديهم أمراض قلبية وعائية سابقة.

قارن الباحثون بين عقارين مركبين بجرعة ثابتة، أحدهما مع الأسبرين والآخر من دونه. فوجدوا أن تناول الأول يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 53%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 51%، وخطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 49%، بحسب ما ذكر موقع "Lancet".

في الوقت نفسه، لاحظ العلماء، نجاح المزيج سواء كان التناول منفصل لكل مكون، أوكحبة واحدة تشمل المكونين.

قال المؤلف الأول للدراسة، الأستاذ في جامعة ماكماستر (كندا) فيليب جوزيف: "تأثير [الدواء] هو نفسه عند مستويات مختلفة من ضغط الدم والكوليسترول، بغض النظر عن وجود مرض السكري. يمكن تحقيق أكبر تأثير عند كبار السن".

يقدر العلماء أن الاستخدام الواسع للعقار يمكن أن يساعد في تجنب السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت الناجم عنها من خمسة إلى عشرة ملايين شخص سنويًا.