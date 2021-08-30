تسجيل
11:11 GMT30 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أدوية تحتوي على فيتامين سي

    أسوأ 10 نصائح صحية شائعة على الإطلاق

    © Sputnik . Александр Кряжев
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048612793_0:20:3072:1748_1200x675_80_0_0_a34e110dcb239d452e02cc2b1283ef67.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108301049982538-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-10-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/

    يحب الناس التطوع بالمشورة بسخاء في كل فرصة، وخاصة في كل ما يتعلق بصحتنا. نتلقى أيضا النصائح الصحية على جميع الشبكات الاجتماعية، حيث يشارك المدونون نصائح من نمط حياتهم ويشاركون التوصيات معنا حول مجموعة متنوعة من الموضوعات.

    غالبا ما تكون المعلومات متناقضة ومربكة. إذن كيف نعرف من نصدق حقا؟ موقع mako قام بفحص دقيق للأساطير الأكثر شيوعا، ووجد أن هناك 10 نصائح صحية شائعة هي الأسوأ على الإطلاق.

    1. لا يهم وقت تناول الطعام... المهم مقدار ما تأكله

    إنقاص الوزن باتباع عدة أساليب فعالة
    © Photo / pixabay/outsideclick
    أساطير فقدان الوزن... 7 خرافات يجب أن تتوقف عن تصديقها

    يجادل هؤلاء بأنه يمكن تناول الطعام في أي وقت، لكن بكيمة صغيرة تحتوي على معدل منخفض من السعرات الحرارية.

    هي نصيحة خاطئة، كون معظم الدراسات وجدت أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء يسرع من عمليات الشيخوخة في الجسم، ويخزن المزيد من الدهون ويسبب زيادة الجوع في صباح اليوم التالي. لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول العشاء قبل 4 ساعات على الأقل من النوم.

    2. الراحة بعد الأكل ضرورية

    صحيح أن ممارسة التمارين الرياضية بعد الأكل مباشرة لا ينصح به، لكن النوم أو القيلولة أيضا أمر مرفوض لاسيما بعد تناول وجبة ثقيلة. في هذه الحالة يكون المشي هو الحل المناسب.

    سيؤدي نشاط ما بعد الوجبة إلى تحسين مقاومة الأنسولين ومن ثم ينخفض ​​السكر في الدم.

    لذلك، فمن المستحسن أن تمشي لمدة نصف ساعة بعد الوجبة بحوالي عشرين دقيقة أو نصف ساعة للمساعدة في تفكيك السكر.

    3. يجب على الحامل أن تأكل لشخصين

    تعجب النساء الحوامل بشكل خاص بهذه النصيحة التي تجعلهن يتناولن وجبة دسمة بموجب الموافقة الطبية، ولكنها نصيحة يمكن أن تسبب زيادة متعددة في الوزن وحتى سكري الحمل وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.

    يقول الأطباء إنه في الأشهر الأخيرة للحمل فقط يجب يجب إضافة 300-500 سعرة حرارية، والتي يمكن أن تكون شطيرة مع بيضة يوميا، أما في الأشهر الأولى، يكون استهلاك السعرات الحرارية للنظام بأكمله والنمو ضئيلا نسبيا.

    4. صيام العصير يساعد على تطهير الجسم من السموم

    أصبح صيام العصير بما في ذلك طرق إزالة السموم رائجا بشكل خاص في السنوات الأخيرة وهذا ليس صحيحا بالمرة.

     يقوم نجوم الشبكة بتصوير أنفسهم وهم يشربون العصائر والمشروبات المنحفة ويخففون الدهون ويقولون إن هذا النظام ينقذ حياتهم ويتشاركون قوائم العصائر التي تمتص جميع السموم من الجسم. هذا اتجاه خطير للغاية يمكن أن يضر بالصحة العامة.

    تحتوي عصائر الخضار على وفرة من الفيتامينات والمعادن، فهي سهلة الهضم لذا فهي قد تحسن الظروف الصحية المختلفة للأشخاص الذين هم بحاجة للعلاج.

    المثالي هو أن تعيش بطريقة متوازنة وصحية وتدمج جميع الأغذية المتوازنة التي يحتاجها جسمك، يمكن بما في ذلك عصائر الخضار والفاكهة دون الاقتصار عليها.

    5.تناول الكثير من الوجبات الصغيرة لتحسين التمثيل الغذائي

    خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدأت المقالات والتوصيات تتدفق إلى تناول الكثير من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم حتى لا نشعر بالجوع وتسرع معدل الأيض لدينا.

    الإفطار
    © CC0 / Pixabay
    خبير تغذية يتحدث عن أفضل وقت لتناول الفطور

    لكن الحقيقة، أننا بالطبع لن نشعر بالجوع مع هذا النظام، كوننا نأكل طوال اليوم. لم تؤد هذه الحمية إلى خفض معدلات السمنة بل على العكس زادات باستمرار مع من تبعوها.

    6. الفواكه فيها الكثير من السكر وسوف تدمر نظامك الغذائي

    نسمع هذه النصيحة من جميع أنواع الأماكن وهي خاطئة وحتى مؤسفة. تحتوي الفاكهة على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مثل المانجو والتفاح والبرتقال يساعدنا على امتصاص المعادن المختلفة بشكل أفضل مثل الحديد الذي ينقص الكثير من الناس.

     صحيح أن الفاكهة تحتوي على سكر، ولكن سكر الفاكهة طبيعي يسمى الفركتوز والذي يوجهه الجسم إلى الطاقة والعمليات الضرورية في الجسم ولذلك يوصى بشدة بتناول الفاكهة خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.

     لا ينصح بتناول الفاكهة على معدة ممتلئة كحلوى حيث يميل الكثيرون إلى تناولها بعد وجبة دسمة مما قد يسبب التخمر ورفع مستويات السكر ومشاكل في الجهاز الهضمي.

    7. فيتامين سي يمنع نزلات البرد

    عندما نصاب بنزلة برد ونشعر بالضعف، يُنصح بالذهاب للحصول على دلو من البرتقال وحبوب فيتامين سي من جميع الاتجاهات وهذا صحيح، فقد وجدت مجموعة متنوعة من الدراسات أن فيتامين سي يحسن وظيفة جهاز المناعة لدينا، ولكن تقوية جهاز المناعة ناتج عن مجموعة من الإجراءات، الأكل الجيد والمناسب لاحتياجاتك، الراحة الكافية، تقليل التوتر، والنوم الجيد وغيرها.

    فيتامين سي ليس حبة معجزة من شأنها أن تفعل كل هذه الأشياء من أجلك، لكنها يمكن أن تدعمك على طول الطريق عندما تفعل الأشياء الصحيحة بمرور الوقت. نعم تقوية جهاز المناعة عمل يتطلب وقتا طويلا.

    8. التمرين لم ينجح لأنك لم تشعر بألم في العضلات

    هل تعرف أولئك الذين سيقولون لك أنه إذا لم يتم اكتشاف ألم في عضلاتك في اليوم التالي للتدريب، فإن تدريبك لا يستحق كل هذا العناء؟ لا تستمع إليهم.

    تعطي آلام العضلات لدى معظم الناس في اليوم التالي للتمرين شعورا "بالفوز أو ختما بأن التمرين نجح.

    مكملات غذائية متنوعة منها مكمل فيتامين سي
    © Photo / pixabay/ stevepb
    فيتامين يسبب أمراض القلب والسرطان عكس التوقعات بحسب العلماء

    هل تعرف سبب ألم العضلات في اليوم التالي للتمرين؟ يحدث هذا عادةً بعد أخذ استراحة لعدة أيام /أسابيع بين التدريبات، ربما تكون قد زدت الأوزان في التمرين، أو غيرت أسلوب التدريب، ولم تأخذ راحة كافية بين التدريبات والقائمة تطول.

    9. الرياضة وحدها تخفض الوزن

    الرياضة لا تسبب فقدان الوزن. الكثير من الناس يمارسون الرياضة، لا يرون فقدان الوزن الموعود ثم يصابون بالإحباط.

    بعض الناس يسمحون لأنفسهم بتناول المزيد من الطعام رغم ممارسة الرياضة وبالتالي هم لا يفقدون الوزن.

    كذلك لا يجب الاكتفاء بتمارين رفع الأثقال، بل مزجها بتمارين الكارديو، مع اتباع نظام غذائي متوزان، والابتعاد عن السعرات الحرارية الزائدة.

    10. تناول البروتين بعد التمرين حتمي

    كان يعتقد أنه يجب استهلاك البروتين مباشرة بعد التمرين للحصول على عضلات منتفخة وأن الجسم في هذا الوقت سيمتص البروتين على النحو الأمثل.

    لكن بات من الثابت أن المهم هو حصول الجسم على الكمية الكافية من البروتين يوميا.

    انظر أيضا:

    دراسة تكشف أساطير غريبة حول تناول المخللات
    أساطير فقدان الوزن... 7 خرافات يجب أن تتوقف عن تصديقها
    دراسة تكشف خرافات حول الصداع النصفي... منها علاقته بالكافيين
    منها القيلولة بعد الأكل... 3 عادات يقوم بها معظم الناس ضارة بالصحة
    خبير تغذية يتحدث عن أفضل وقت لتناول الفطور
    خبيرة تغذية روسية تصنف أفضل 5 أطعمة لنمو العضلات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك