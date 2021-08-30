أسوأ 10 نصائح صحية شائعة على الإطلاق

يحب الناس التطوع بالمشورة بسخاء في كل فرصة، وخاصة في كل ما يتعلق بصحتنا. نتلقى أيضا النصائح الصحية على جميع الشبكات الاجتماعية، حيث يشارك المدونون نصائح من نمط حياتهم ويشاركون التوصيات معنا حول مجموعة متنوعة من الموضوعات.

غالبا ما تكون المعلومات متناقضة ومربكة. إذن كيف نعرف من نصدق حقا؟ موقع mako قام بفحص دقيق للأساطير الأكثر شيوعا، ووجد أن هناك 10 نصائح صحية شائعة هي الأسوأ على الإطلاق.

1. لا يهم وقت تناول الطعام... المهم مقدار ما تأكله © Photo / pixabay/outsideclick أساطير فقدان الوزن... 7 خرافات يجب أن تتوقف عن تصديقها

يجادل هؤلاء بأنه يمكن تناول الطعام في أي وقت، لكن بكيمة صغيرة تحتوي على معدل منخفض من السعرات الحرارية.

هي نصيحة خاطئة، كون معظم الدراسات وجدت أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء يسرع من عمليات الشيخوخة في الجسم، ويخزن المزيد من الدهون ويسبب زيادة الجوع في صباح اليوم التالي. لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول العشاء قبل 4 ساعات على الأقل من النوم.

2. الراحة بعد الأكل ضرورية

صحيح أن ممارسة التمارين الرياضية بعد الأكل مباشرة لا ينصح به، لكن النوم أو القيلولة أيضا أمر مرفوض لاسيما بعد تناول وجبة ثقيلة. في هذه الحالة يكون المشي هو الحل المناسب.

سيؤدي نشاط ما بعد الوجبة إلى تحسين مقاومة الأنسولين ومن ثم ينخفض ​​السكر في الدم.

لذلك، فمن المستحسن أن تمشي لمدة نصف ساعة بعد الوجبة بحوالي عشرين دقيقة أو نصف ساعة للمساعدة في تفكيك السكر.

3. يجب على الحامل أن تأكل لشخصين

تعجب النساء الحوامل بشكل خاص بهذه النصيحة التي تجعلهن يتناولن وجبة دسمة بموجب الموافقة الطبية، ولكنها نصيحة يمكن أن تسبب زيادة متعددة في الوزن وحتى سكري الحمل وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.

يقول الأطباء إنه في الأشهر الأخيرة للحمل فقط يجب يجب إضافة 300-500 سعرة حرارية، والتي يمكن أن تكون شطيرة مع بيضة يوميا، أما في الأشهر الأولى، يكون استهلاك السعرات الحرارية للنظام بأكمله والنمو ضئيلا نسبيا.

4. صيام العصير يساعد على تطهير الجسم من السموم

أصبح صيام العصير بما في ذلك طرق إزالة السموم رائجا بشكل خاص في السنوات الأخيرة وهذا ليس صحيحا بالمرة.

يقوم نجوم الشبكة بتصوير أنفسهم وهم يشربون العصائر والمشروبات المنحفة ويخففون الدهون ويقولون إن هذا النظام ينقذ حياتهم ويتشاركون قوائم العصائر التي تمتص جميع السموم من الجسم. هذا اتجاه خطير للغاية يمكن أن يضر بالصحة العامة.

تحتوي عصائر الخضار على وفرة من الفيتامينات والمعادن، فهي سهلة الهضم لذا فهي قد تحسن الظروف الصحية المختلفة للأشخاص الذين هم بحاجة للعلاج.

المثالي هو أن تعيش بطريقة متوازنة وصحية وتدمج جميع الأغذية المتوازنة التي يحتاجها جسمك، يمكن بما في ذلك عصائر الخضار والفاكهة دون الاقتصار عليها.

5.تناول الكثير من الوجبات الصغيرة لتحسين التمثيل الغذائي

خلال السنوات الأخيرة الماضية، بدأت المقالات والتوصيات تتدفق إلى تناول الكثير من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم حتى لا نشعر بالجوع وتسرع معدل الأيض لدينا.

لكن الحقيقة، أننا بالطبع لن نشعر بالجوع مع هذا النظام، كوننا نأكل طوال اليوم. لم تؤد هذه الحمية إلى خفض معدلات السمنة بل على العكس زادات باستمرار مع من تبعوها.

6. الفواكه فيها الكثير من السكر وسوف تدمر نظامك الغذائي

نسمع هذه النصيحة من جميع أنواع الأماكن وهي خاطئة وحتى مؤسفة. تحتوي الفاكهة على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي مثل المانجو والتفاح والبرتقال يساعدنا على امتصاص المعادن المختلفة بشكل أفضل مثل الحديد الذي ينقص الكثير من الناس.

صحيح أن الفاكهة تحتوي على سكر، ولكن سكر الفاكهة طبيعي يسمى الفركتوز والذي يوجهه الجسم إلى الطاقة والعمليات الضرورية في الجسم ولذلك يوصى بشدة بتناول الفاكهة خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.

لا ينصح بتناول الفاكهة على معدة ممتلئة كحلوى حيث يميل الكثيرون إلى تناولها بعد وجبة دسمة مما قد يسبب التخمر ورفع مستويات السكر ومشاكل في الجهاز الهضمي.

7. فيتامين سي يمنع نزلات البرد

عندما نصاب بنزلة برد ونشعر بالضعف، يُنصح بالذهاب للحصول على دلو من البرتقال وحبوب فيتامين سي من جميع الاتجاهات وهذا صحيح، فقد وجدت مجموعة متنوعة من الدراسات أن فيتامين سي يحسن وظيفة جهاز المناعة لدينا، ولكن تقوية جهاز المناعة ناتج عن مجموعة من الإجراءات، الأكل الجيد والمناسب لاحتياجاتك، الراحة الكافية، تقليل التوتر، والنوم الجيد وغيرها.

فيتامين سي ليس حبة معجزة من شأنها أن تفعل كل هذه الأشياء من أجلك، لكنها يمكن أن تدعمك على طول الطريق عندما تفعل الأشياء الصحيحة بمرور الوقت. نعم تقوية جهاز المناعة عمل يتطلب وقتا طويلا.

8. التمرين لم ينجح لأنك لم تشعر بألم في العضلات

هل تعرف أولئك الذين سيقولون لك أنه إذا لم يتم اكتشاف ألم في عضلاتك في اليوم التالي للتدريب، فإن تدريبك لا يستحق كل هذا العناء؟ لا تستمع إليهم.

تعطي آلام العضلات لدى معظم الناس في اليوم التالي للتمرين شعورا "بالفوز أو ختما بأن التمرين نجح.

هل تعرف سبب ألم العضلات في اليوم التالي للتمرين؟ يحدث هذا عادةً بعد أخذ استراحة لعدة أيام /أسابيع بين التدريبات، ربما تكون قد زدت الأوزان في التمرين، أو غيرت أسلوب التدريب، ولم تأخذ راحة كافية بين التدريبات والقائمة تطول.

9. الرياضة وحدها تخفض الوزن

الرياضة لا تسبب فقدان الوزن. الكثير من الناس يمارسون الرياضة، لا يرون فقدان الوزن الموعود ثم يصابون بالإحباط.

بعض الناس يسمحون لأنفسهم بتناول المزيد من الطعام رغم ممارسة الرياضة وبالتالي هم لا يفقدون الوزن.

كذلك لا يجب الاكتفاء بتمارين رفع الأثقال، بل مزجها بتمارين الكارديو، مع اتباع نظام غذائي متوزان، والابتعاد عن السعرات الحرارية الزائدة.

10. تناول البروتين بعد التمرين حتمي

كان يعتقد أنه يجب استهلاك البروتين مباشرة بعد التمرين للحصول على عضلات منتفخة وأن الجسم في هذا الوقت سيمتص البروتين على النحو الأمثل.

لكن بات من الثابت أن المهم هو حصول الجسم على الكمية الكافية من البروتين يوميا.