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    كيم كارداشيان وكاني ويست

    كيم كارداشيان تظهر مع زوجها كاني ويست لابسة فستان زفاف رغم طلاقهما... صور وفيديو

    © AP Photo / Evan Agostini
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    حرصت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على ارتداء فستان الزفاف من جديد، أمام طليقها مغني الراب، كاني ويست.

    وأثارت كارداشيان صدمة معجبيها وكذلك حيرتهم، عندما ظهرت يوم الخميس الماضي وهي ترتدي الفستان في حفل الاستماع الثالث لأحدث ألبومات كاني ويست الغنائية بعنوان "دوندا".

    وفي مقطع فيديو تم عرضه في نهاية الحفل، أضرم كاني ويست النار في نفسه، وبعد المشهد الملتهب، ظهر أمام جمهوره ليحيي "عروسه" كارداشيان، التي كانت ترتدي حجابا منسدلا مع ثوب أبيض يبرز كتفيها.

    وكان الزوجان المنفصلان كيم كارداشيان وكاني ويست واجها بعضهما البعض في أغنية تحمل اسم "No Child Left Behind"، والتي تتضمن من بين كلماتها: "لقد صنع المعجزات لي"، وليس من الواضح ما إذا كانت الإيماءة تمثل مصالحة فعلية أم لحظة رمزية.

    يشار إلى أن كيم كارداشيان حضرت أيضا حفلتي الاستماع السابقتين ألبوم كاني ويست "دوندا"، والذي يحمل اسم والدته.

    جورجينا رودريغز
    © AFP 2021 / VINCENZO PINTO
    جورجينا صديقة رونالدو تنافس كيم كارداشيان على "نيتفلكس"
    وكانت كيم كارداشيان أكدت في تصريحات إعلامية بشهر يونيو/ حزيران الماضي أن مغني الراب، كانيى ويست تعتبره فردا من أسرتها، على الرغم من طلاقها منه.

    وأضافت كارداشيان في برنامج من تقديم آندي كوهين، أنها ستكون دائما من أكبر المعجبين بفنه وموسيقاه، بحسب وكالة "رويترز".

    وكشفت في الحلقة الأخيرة من برنامجها الواقعي "Keeping up with the Kardashians" تفاصيل جديدة بشأن طلاقها من مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست.

    وتظهر كيم كارداشيان في أحد لقطات الحلقة وهي تتحدث إلى والدتها ومديرة أعمالها، كريس جينر، فتقول لها: "لا أحب اختيار ويست أن يعيش في مزرعة في وايومنغ، بينما أقيم مع وأطفالي الأربعة في كاليفورنيا"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

    كما كشفت كيم كارداشيان في الحلقة الأخيرة من برنامجها أنها كانت تعاون مع معالج نفسي لمحاولة "بلوغها مكانا سعيدا في حياتها"، بعد طلاقها الثالث.

    وقالت لوالدتها بتأثر: "لم أعتقد أبدا أنني وحيدة... اعتقدت دائما أن إنجاب الأطفال بينما أنتقل وزوجي من ولاية إلى ولاية أمر يناسبني، وكنت معه في هذه الرحلة ولم أمانع هذا، لكن بعد أن بلغت سن الأربعين العام الماضي، أدركت أن لا، لا أريد زوجا يعيش في حالة مختلفة تماما عني، حتى أنني اكتشفت أننا نكون في أفضل حال عندما يكون بعيدا عني، وهذا أمر محزن بالنسبة لي وليس ما أريده".

    وتابعت لوالدتها: "أريد شخصا يشاركني العديد من الأمور، أريد شخصا يريد أن يتدرب معي كل يوم... إن الأمور الصغيرة هي ما لا أملكه، لدي كل الأشياء الكبيرة، لدي الإسراف وكل ما يمكن أن تتخيليه، وأنا ممتنة لتلك التجارب، لكنني أعتقد أنني مستعدة للتجارب الأصغر التي أعتقد أنها ستعني الكثير لي".

    وتقدمت كارداشيان بطلب للطلاق من كاني ويست في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج، وتحدثت في حلقة سابقة من برنامجها عن شعورها "بالفشل" بسبب مشاكلهما الزوجية.

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