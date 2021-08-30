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    الكشف عن سرطان البروستاتا

    علامات في تدفق البول تشير إلى سرطان البروستاتا

    © Sputnik . Сергей Гунеев
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    قد لا تظهر أعراض سرطان البروستاتا بسهولة خلال مراحله المبكرة، ولكنها عادةً ما تتضمن تغييرات صغيرة في روتين استخدام المرحاض.

    سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي يتم تشخيصها عند الرجال، وفقا لـ هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS).

    يؤثر الورم على البروستاتا، وهي غدة صغيرة توجد في حوض الرجال. وللأسف، ليس من السهل دائما معرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، حيث تميل الأعراض إلى التطور ببطء شديد على مدار فترة زمنية طويلة.

    خلية سرطانية في جسم الإنسان
    © Depositphotos / Rbhavana
    6 علامات لانتشار سرطان البروستاتا في الجسم

    ولكن  يمكنك الكشف عن فرص إصابتك بسرطان البروستاتا عن طريق فحص البول، إذ أن هناك علامتان لسرطان البروستاتا في تدفق مجرى البول يجب ألا تتجاهلهما أبدا، بحسب موقع express.

    يجد بعض مرضى سرطان البروستاتا أن تدفق البول لديهم أبطأ بكثير من المعتاد، وفقا لأخصائي الأورام وكبير الأطباء في مركز العلاج بالبروتون، الدكتور جيري كوبيس.

    بدلاً من ذلك، قد تجد أن مجرى البول بات متقطعا، ويمكن أن يشمل ذلك صعوبة الحفاظ على تدفق مستمر للبول عند استخدام المرحاض.

    يقول الدكتور كوبيس: "كما هو الحال مع أي تغيير في جسمك، يجب أن تراقب عن كثب وتطلب المشورة من طبيبك في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "في بعض الحالات لن يكون هناك ما يدعو للقلق، ولكن من الضروري استشارة خبير إذا كانت لديك أي شكوك على الإطلاق".

    العلامات التحذيرية الرئيسية التي من المحتمل أن تواجهها عند الذهاب إلى المرحاض هي الحاجة المتزايدة للتبول، أثناء النهار والليل، والتدفق البطيء أو المتقطع والشعور بالحاجة إلى التبول حتى بعد الانتهاء.

    كما يمكن أن تكون هناك آثار دم في البول، كذلك يعاني المصابون بسرطان البروستاتا من عدم الراحة عند الجلوس.

    قد ينجم ضعف تدفق البول عن ضغط الورم لأسفل على مجرى البول. يؤدي ذلك لاحقا إلى تراكم البول - كما لو تم وضع جسم كبير فوق أنبوب خرطوم.

    تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان البروستاتا الشعور بألم في الظهر أو الوركين ، وإيجاد الدم في البول.

    قد يحدث أيضًا ألم حارق أثناء التبول بسبب المرض.

    تشمل الأعراض الأخرى العثور على الدم في السائل المنوي وكثرة التبول خاصة في الليل.

    قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن السبب الدقيق لسرطان البروستاتا غير معروف بالكامل.

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