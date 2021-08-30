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    4 مشروبات شعبية شهيرة تزيد الالتهاب وتؤدي لمشاكل صحية خطيرة

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    قد تؤدي بعض المشروبات المفضلة لدينا إلى مشاكل صحية خطيرة في المستقبل، بما في ذلك كونها تزيد من الالتهاب في الجسم.

    تقول اختصاصية التغذية إيمي جودسان لموقع "eat this not that"، إن الاستهلاك المستمر لعدد من المشروبات يمكن أن يسهم في حدوث مشاكل صحية تؤدي في النهاية إلى التهاب مزمن منخفض الدرجة.

    وتضيف أن الافراد الذين يستهلكون 4 مشروبات معينة بانتظام وبكميات كبيرة، هم على الأرجح أكثر عرضة للإصابة بالتهاب مزمن نتيجة لمشاكل صحية أخرى.

    مشروبات الطاقة
    www.4arb.com
    خطيرة على عضلة القلب... دراسة تحذر من مشروبات الطاقة

    1. الصودا

    قد تكون المشروبات الغازية لذيذة، لكنها مليئة بالسكر. على الرغم من أن شرب علبة من الصودا في كثير من الأحيان ليس له آثار التهابية فورية، إلا أن تناول الصودا بشكل منتظم لفترة أطول من الوقت يمكن أن يقودنا إلى طريق الالتهاب المزمن.

    وفقا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أدى شرب علبة واحدة من الصودا يوميا إلى زيادة مقاومة الأنسولين وزيادة نسبة الكوليسترول في المشاركين، إضافة إلى ارتفاع في مستويات CRP (بروتين سي التفاعلي)، وهي علامة التهابية شائعة.

    2. الكحول

    وفقا لجودسون، يمكن أن تؤدي الكميات الزائدة من الكحول إلى حدوث التهاب بمرور الوقت.

    "بينما خلصت جمعية القلب الأمريكية والمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين إلى أن الشرب المعتدل يمكن أن يتناسب مع نمط حياة صحي (مشروب واحد يوميا للنساء ومشروبين يوميا للرجال)، فإن تجاوز هذه التوصية قد يؤدي إلى مشاكل صحية تساهم في الالتهاب"، تقول خبيرة التغذية.

    خلص تقرير موجود في أبحاث الكحول أيضا إلى أن الإفراط في تناول الكحول بمرور الوقت يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي تؤدي إلى الالتهاب. وذلك لأن الكميات الزائدة من الكحول يمكن أن تؤدي إلى تآكل بعض بطانة الأمعاء وتغيير بيكتيريا الأمعاء.

    3. الشاي المحلى

    يحتوي الشاي المحلى الذي عادة ما يقدم باردا في عبوات، على كمية كبيرة من السكر، إذ تحتوي زجاجة 16.9 أونصة على سبيل المثال، على 43 غراما من السكر المضاف.

    يمكن أن تؤدي الكميات المفرطة من السكر في بعض الأحيان إلى زيادة الوزن. وفقا لتقرير في BMC Nutrition and Metabolism، من المعروف أن حمل الوزن الزائد على مدى فترة طويلة من الزمن يسبب التهابا مزمنا منخفض الدرجة في الجسم. كوب من الشاي الحلو وحده ليس لديه القدرة على التسبب في الالتهابات، ولكن المشروبات السكرية الزائدة مع مرور الوقت قد تكون كذلك.

    4. مشروبات الطاقة

    مشروبات الطاقة هي مشروب آخر مليء بالسكر المضاف والذي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب بمرور الوقت.

    تقول جودسون: "عادة ما يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة الوزن، مما قد يعرض الأفراد لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي والحالات الصحية الأخرى التي تساهم في الالتهاب المزمن".

    وجدت دراسة أجرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى أن المستويات العالية من الفركتوز يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الالتهابات بسبب تفاعلها مع الخلايا البطانية لدينا، وهي الخلايا التي تساعد على تنظيم الالتهاب في الجسم.

    توصية:

    توصي جودسون بتناول المشروبات السكرية للغاية باعتدال. لن يؤدي أي مشروب إلى حدوث التهاب بعد رشفة واحدة فقط، ولكن الاستهلاك المفرط له قد يؤدي إلى مشاكل صحية أكبر تؤدي إلى حدوث التهاب مزمن على المدى الطويل.

    وتضيف: "أفضل قاعدة أساسية هي التركيز على الماء والمشروبات الأخرى منخفضة السعرات الحرارية من أجل الترطيب، وإذا كنت تبحث عن مشروبات مضادة للالتهابات للمساعدة في تقليل الالتهاب، فابحث عن تناول مشروبات مثل عصير الكرز الحامض، والعصير الأخضر، الشاي الأخضر وعصير الرمان وما إلى ذلك".

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