"كلوب هاوس" يضيف ميزة على دردشاته الصوتية لجعلها "أكثر واقعية"

وقال إن ميزة "الصوت المكاني" تجعل المحادثات داخل الغرف الصوتية "أقرب إلى الواقع وكأنها تدار من داخل غرفة فعلية".

وأشار "كلوب هاوس" إلى أن الميزة ستصل ببطء إلى جميع مستخدمي هواتف "آيفون" الذكية بدءا من أمس الأحد، وستوفرها على هواتف "أندرويد" قريبا.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!



It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking.



thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK — Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021

وصرح تطبيق "كلوب هاوس" لموقع "إنغادجيت" أن جميع سماعات الرأس السلكية واللاسلكية تدعم ميزة "الصوت المكاني"، لكنها لن تكون متاحة عند تفعيل تقنية "بلوتوث".

يشار إلى أن تطبيق "كلوب هاوس" حقق رواجا كبيرا مع بداية عام 2021، وحصد ملايين التنزيلات من متاجر التطبيقات، والذي يمكن الاشتراك في غرفه الصوتية بعد تلقي دعوة من صاحب أحد الحسابات.

ودفع نجاح تطبيق "كلوب هاوس" مواقع تواصل اجتماعي أخرى لطرح ميزات مماثلة له من أجل منافسته، مثل "فيسبوك" الذي طرح غرف صوتية حية لممستخدميه، و"تويتر" الذي أطلق ميزة "Spaces".