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    الفنان المصري محمد رمضان

    محمد رمضان يرد لأول مرة على أزمة الدكتواره... "أستطيع شراء جامعة"

    © AFP 2021 / PIUS UTOMI EKPEI
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    رد الفنان المصري محمد رمضان، لأول مرة، على الانتقادات التي طالته بعد إعلانه الحصول على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان.

    وقال رمضان، خلال لقائه مع "قناة الجديد" اللبنانية، إن "الناس لا تتكلّم عن الإنسان المهزوم أما الشخص الناجح فدائماً ما يكون مثيرا للجدل"، مشيرا إلى الشائعة التي طالته بخصوص شرائه تكريمه في لبنان.

    وأضاف ساخراً أنّه "ليس بحاجة لشراء هذا التكريم مبرّراً ذلك بأنه شخص ناجح والدليل الأرقام التي يحقّقها على قناته الرسمية على يوتيوب"، مشيرا إلى أن المناسبات التي يحضرها تضيف له وهو أيضا يضيف لها.

    كما تحدث محمد رمضان عن أهمية تكريمه كسفير للشباب العربي قائلاً إن "السفير هو ممثل وهو يحرص على تمثيل الشباب من خلال التحدث في كافّة لقاءاته الإعلامية عن رحلته الفنية وكيف بدأت ليبعث الأمل لدى الشباب العربي ويمدّه بالطاقة الإيجابية".

    وقال: "عجبني رد مدير المركز الثقافي في لبنان لما قال محمد رمضان ميشتريش دكتوراه ولكن يشتري جامعة تبقى اسمها جامعة محمد رمضان".

    وعندما سئل رمضان عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى أن يشاركها في ديو غنائي، قال: "لسه مجتش الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة".

    وكان الفنان، محمد رمضان، قد زار النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت، يوم الجمعة الماضي. ونشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه مرتديا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني، وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني، مرفقا بأغنية "فدائي" للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ.

    جاء ذلك بعد يوم من إثارة الجدل حول حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي خلال تكريمه في لبنان، ونشر على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورا له أثناء تكريمه بالمركز الثقافي الألماني في لبنان.

    إلا أن الجهة المانحة شهادة الدكتوراه الفخرية، أصدرت قرارا، يوم الجمعة الماضي، بسحبها منه. وبرر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان قراره بسبب قضية الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، مع محمد رمضان، التي كانت محل اهتمام وسائل الإعلام، وكذلك واقعة التقاط مطرب وممثل صهيوني صورة تذكارية مع الممثل المصري، والتي بسببها طالته اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

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    محمد رمضان يزور النصب التذكاري لضحايا مرفأ بيروت بزي عسكري... فيديو
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    عمرو أديب للفنان محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه الفخرية منه: كله كذب في كذب وفشل في فشل
    الكلمات الدلالية:
    محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر
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