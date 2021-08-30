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    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب

    شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى جمهورها في السعودية

    © AP Photo / Mahmoud Abdel Nasser
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    وجهت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى جمهورها في المملكة العربية السعودية.

    وأعلنت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن إحيائها حفلا غنائيا، بعد غياب طويل، في جدة، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.

    ونشرت شيرين الملصق الدعائي للحفل، وكتبت معه: "أهلي وأحبائي في جدة وفي المملكة العربية السعودية كلها، وحشتوني بجد من قلبي بعد طول غياب، على موعدنا بإذن الله في 2 سبتمبر".

    ويقام حفل شيرين عبد الوهاب في "جدة سوبردوم"، ضمن حفلات صيف جدة، وهو برعاية هيئة الترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

    كما أن شيرين عبد الوهاب حمّست جمهورها عبر "إنستغرام" قبل أن تحيي حفلا غنائيا في الدمام بالسعودية، يوم السبت الموافق 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

    وقالت شيرين عبد الوهاب إن موعدها مع أهل الدمام 4 سبتمبر، وسألتهم إن كانوا مستعدين لحفلها، ثم ختمت رسالتها بكلمة "وحشتوني".

    ويقام حفل شيرين عبد الوهاب ضمن حفلات صيف الشرقية، وبرعاية هيئة الترفيه السعودية، وتم طرح تذاكرها أمس الأحد.

    وكانت شيرين عبد الوهاب أثارت استفزاز معجبيها من النساء خلال مشاركتها في "موسم الرياض" عام 2019، عندما وجهت كلمة إلى جمهورها في حفلها الغنائي قائلة: "طالما لا نستطيع الاستغناء عن الرجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه.. ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم، خلاص رفعنا الراية البيضا".

    وأثارت تصريحات المطربة المصرية غضب العديد من متابعاتها في السعودية، اللاتي اعتبرن أن كلامها إهانة لهن، ليعلن بعضهن مقاطعة أغاني شيرين بعد هذا التصريح، الذي اعتبرنه غير مناسب، لأنه يوجه لهن بعد الانفتاح والتطور الذي تشهده المملكة.

    ودشن الغاضبون من تصريحات شيرين عبد الوهاب وقتها هاشتاغ بعنوان "اخرسي يا شيرين"، الذي تصدر أكثر الموضوعات رواجا في "تويتر" بالسعودية.

    يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب غنت أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، في احتفالية مبادرة "حياة كريمة".

    شيرين عبد الوهاب
    © AFP 2021 / FETHI BELAID
    شيرين عبد الوهاب تكشف للسيسي عن أغلى وأجمل ما تسمعه منه
    وأكدت شيرين في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها تشرفت بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنها شاركت في الاحتفالية التي وصفتها بـ"الحدث العظيم".

    وعن مبادرة "حياة كريمة" المخصصة لتطوير قرى الريف المصري، قالت شيرين عبد الوهاب في تغريدتها: "بإذن الله سيرفع لأول مرة عن الملايين من أهلنا المعاناة ويبلغون حياة كريمة يستحقوها".

    بعد ذلك، أكدت شيرين عبد الوهاب للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن ذكره لله تعالى في كل خطاباته من أجمل وأغلى ما تسمع، وأكثر شيء يطمئنها على بلدها.

    وتصدر اسمي شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، محركات البحث خلال الفترة الماضية، عقب تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، قيل إنها بين والد حسام حبيب وبين إحدى الفتيات، يتحدث فيها عن أن ابنه سيقوم باستغلال ثروة شيرين من أجل الزواج عليها كي ينجب، وهو الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

    ​من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي". 

    وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.

    انظر أيضا:

    رسالة من أصالة إلى شيرين بعد المكالمة المسربة لوالد زوجها
    جنات تتحدث عن أزمة شيرين وحسام حبيب.. فيديو
    القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب مع والد زوجها حسام حبيب... بدأت بتسريب وانتهت باعتذار
    شيرين عبد الوهاب تكشف للسيسي عن أغلى وأجمل ما تسمعه منه
    شيرين عبد الوهاب تحذر الجميع من حضور هذا الحفل
    الكلمات الدلالية:
    شيرين عبد الوهاب, الرئيس عبدالفتاح السيسي
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