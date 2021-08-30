احتراق مبنى ارتفاعه 20 طابقا في إيطاليا... فيديو

اندلع حريق ضخم في أحد الأبراج السكنية بمدينة ميلانو الإيطالية، مما أدى إلى تحول البرج إلى عمود من اللهب، بينما تم رصد أعمدة الدخان وهي تتصاعد من أعلى البرج ومن كل جوانبه.

نشرت الصفحة الرسمية لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض جوانب الحريق المشتغل في برج يصل ارتفاعه إلى 20 طابقا.

وتظهر مشاهد جوية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف وهي تتصاعد من أعلى البرج ومن جوانبه، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل السيطرة على الحريق.

RAW: This 20-story apartment building in Milan was completely engulfed by fire.



Firefighters who worked through the night to extinguish the blaze say it caused no serious injuries or deaths, and authorities are investigating possible wrongdoing. pic.twitter.com/lwoqNZIotX — DW News (@dwnews) August 30, 2021

وذكرت "دويتشه فيله" أن رجال الإطفاء، الذين كانوا يعملون على إطفاء البرج أكدوا أن الحريق امتد إلى جميع طوابقه، لكنهم أكدوا أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة أو إصابات خطيرة جراء الحادث.

وتابعت: "فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه".