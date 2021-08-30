العثور على فيل تائه في الصين... فيديو

تعد الفيلة من الحيوانات الضخمة، التي تعيش في تجمعات داخل الغابات وتقوم برعاية صغارها حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، لكن في بعض الأحيان يمكن أن ينفصل قطيع الفيلة ويصبح أحد أفرادها وحيدا.

وفي جميع الأحوال يواجه الفيل الوحيد صعوبات في الالتحاق برفاقه سواء كان كبيرا أو صغيرا.

يرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" لحظة العثور على فيل تائه انفصل عن أمه، في إحدى المناطق البرية بمحافظة يونان، جنوب غربي الصين.

6-month-old baby elephant abandoned by the mother in SW China's Yunnan was rescued by the local authorities. The poor baby was in terrible health condition when it was taken in. After treatment, the elephant regains its energy. pic.twitter.com/A0hW9d4ByV — Beautiful China (@PDChinaLife) August 30, 2021

وتقول الصفحة إن السلطات المحلية تمكنت من إنقاذ الفيل الصغير، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية عندما تم العثور عليه.

ولفتت إلى أن الفيل الذي تم العثور عليه عمره 6 أشهر، لكنه أصبح في حالة جيدة بعدما تم إنقاذه.