إعلامي لبناني يرد بطريقته الخاصة على تعليقات مؤثرة حول "حنان الأب"... فيديو

تكلم الإعلامي اللبناني، ​وسام بريدي​، في مقطع فيديو له على صفحته الخاصّة بموقع "إنستغرام"، عن طبيعة العلاقة بين الأب وابنته، وما يجب أن تكون عليه طريقة التعامل.

وكشف بريدي عن تلقيه العديد من التعليقات على علاقته ببناته أو بزوجته من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت العديد من المتابعات أنهن لم يشعرن بحنان آبائهن منذ الطفولة، مما أجبره على توجيه رسالة للآباء، ونشرها موقع "الفن".

وأكد بريدي في رسالته للآباء أن مهمة الأب ليس إعالة العائلة ماديا فقط، بل عليه أن يكون السند والحضن والحنان لأولاده الشباب والبنات، وبخاصة البنات، وقال بريدي في رسالته: "تذكر دائما إنك بتمثل أول صورة للرجال بحياتها.. إذا ما بدك إياها تختار شخص غلط بحياتها، ما تكون إنت غلط".

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وكان وسام قد نشر مقطع فيديو طريفًا له مع ابنتيه، يظهر ردة فعل ابنتيه العفوية أثناء عودته من السفر.

وظهر بريدي في الفيديو يقبّل ابنتيه ويحتضنهما معبرا عن شوقه لهما، وعلّق على الفيديو: "غمرتن بتسوى كل شي بهالدني، تتعرفوا شو يعني حب حقيقي شوفوا ولادكن".