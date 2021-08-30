فنانة سورية تعترف بـ"طاعتها الكلية" في العمل لمخرج تعاملت معه... فيديو

ظهرت الفنانة السورية، ميريام عطا الله، على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر فيديو نشر على موقع "يوتيوب"، من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "اسمحلي قلك".

وكشفت الفنانة ميريام عن أغنيتها الجديدة، والتي ستكون بعنوان "ماشفت النوم"، وهي من النوع الجبلي اللبناني المصاحب لموال، والمختلفة تماما عن أغنية "اسمحلي قلك"، كما تحدثت ميريام عن خلفية تعاملها مع المخرج كفاح بلاني، وعن كواليس تصوير أغنيتها "اسمحلي قلك".

وأكدت عطا الله على سعادتها بتعاملها مع المخرج كفاح بلاني، وبروح الشباب الذي يحملها، وبطريقته التي تحمل شيئا من الجنون والكثير من التجديد، واعترفت بطاعتها الكلية له في العمل، على حد تعبيرها، حيث أنها تثق به ثقة كلية نابعة من تعاملها السابق معه في مجال التصوير.

وشارك المخرج كفاح بالفيديو، وكشف كواليس تصوير الفيديو والذي يمثل روح السبعينات، ويظهر ميريام كـ"ديفا"، حسب تعبيره، معتبرا أن الأعمال السابقة لها تظهرها على أنها إنسانة بسيطة قريبة من الناس.