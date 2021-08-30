كيف تتغلب على صعوبة تقشير البيض الطازج بعد سلقه؟

لماذا يكون من الصعب تقشير البيض الطازج بعد سلقه، وكيف تتغلب على هذه المشكلة؟ تساؤل يطرحه الكثيرون خاصة محبي هذا الطعام.

موقع "ساينس أوف كوكينج"، قدم إجابة على هذا التساؤل في تقرير له.

وذكر الموقع أن البيضة التي يكون عمرها يوم أو يومين فقط، يلتصق الغشاء الموجود أسفل قشرتها بشدة بالقشرة، الأمر الذي يجعل عملية التقشير صعبة.

وفي المقابل، أشار إلى أن وضع البيضة في الثلاجة عدة أيام يجعل عملية تقشيرها أكثر سهولة بعد سلقها.

وأوضح أنه في حالة البيض الطازج، يلتصق الزلال بغشاء القشرة الداخلي بقوة أكبر من التصاقه بنفسه وذلك بسبب البيئة الحمضية للبيضة.

وبعد وضع البيضة عدة أيام في الثلاجة، تقل درجة الحموضة الأمر الذي يجعل تقشير البيض المسلوق أكثر سهولة.

وللتتغلب على هذه المشكلة، ينصح بسكب الماء الساخن ثم يُرجّ الإناء للخلف وللأمام لكسر القشرة، ثم يغطى البيض بالماء البارد. ويمكن كذلك انتشال البيضة من الماء المغلي وتقشيرها على الفور تحت الماء الجاري البارد.