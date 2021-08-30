ماجد المصري: لن أعمل مع هيفاء وهبي مجددا

قال الفنان المصري ماجد المصري، إنه متمسك بموقفه السابق، الذي أعلن فيه رفضه العمل مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تجربته معها في عمل سابق لم ينل فيه حقه الأدبي، على حد تعبيره.

وأكد المصري، أنه تعرض لما وصفه بـ "الخداع"، خلال عمله مع هيفاء وهبي في مسلسل "كلام من ورق"، مشيرا إلى أنه لم ينل التقدير الأدبي وأن مكانته الفنية لم يتم تقديرها، بحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة في أخبار الفن.

وأضاف: "لا أريد الحديث كثيرا حتى لا أقع في الخطأ".

وأعاد ماجد المصري نشر مقطع فيديو للقاء سابق عام 2015، كان يتحدث فيه عن عمله مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في "كلام على ورق"، مشيرا إلى أن تلك التجربة لم تضف له شيئا.

وقال النجم المصري إنه تعرض للظلم والخداع في ذلك المسلسل، مشيرا إلى أنه وافق على العمل لثقته في المخرج محمد سامي.

#ماجد_المصري بالفيديو: مش هشتغل مع #هيفاء_وهبي تاني ومش عاوز اغلط اكتر من كدهhttps://t.co/7WCpK5vBXT — سيدتي فن (@sayidatystars) August 30, 2021

واعتبر ماجد المصري أن مشاركته في المسلسل مع النجمة اللبنانية، لم تكن ترقى لخبرته ولا الأدوار التي يقوم بها، مضيفا: "حاولت الاعتذار، بعد بدء التصوير بأسبوع، لكنه تم إخباري أن كل شيء سيكون على ما يرام".

وتابع: "كان المفروض إني بطل العمل، لكن في النهاية وجدت أني مثل أي ممثل آخر في المسلسل"، مضيفا: "لن أعمل مع هيفاء وهبي مجددا لهذا السبب".