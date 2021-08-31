"أبل" تعمل على توفير خدمة الرسائل والمكالمات خارج نطاق الشبكة

تسعى شركة "أبل" لتوفير وسيلة للإبلاغ عن حالات الطوارئ باستخدام المكالمات والرسائل، حتى من في الأماكن التي لا توجد فيها تغطية خلوية عن طريق اتصال الهواتف الذكية بالأقمار الصناعية.

وبحسب صحيفة "بلومبيرغ" الأمريكية، فإن آيفون 13 يتميز بشريحة كوالكوم إكس 60 الأساسية المخصصة التي تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. فيما يبدو أن شركات الهواتف الذكية الأخرى تنتظر حتى عام 2022 لاعتماد شريحة النطاق الأساسي X65 اللازمة لتنفيذ وظائف الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

Apple plans to add satellite capabilities to future iPhones to aid with emergency situations https://t.co/XvZpe7kvn0 — Bloomberg (@business) August 31, 2021

​وأشارت الصحيفة إلى أن الاسم الرمزي لوظيفة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية سيكون "ستوي".

يمكن للمستخدم تلقي رسالة طوارئ عبر الأقمار الصناعية حتى إذا كان جهازه مضبوطا على وضع الطيران.

وأضافت "بلومبرغ" أن الخدمة ستسمح فيما بعد بإجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن تظهر ميزات القمر الصناعي في هواتف أبل قبل عام 2022. ولا يزال من الممكن تعديل هذا النظام أو إلغاؤه تمامًا.