حسناوات أوكرانيات داخل توابيت الرعب في عرض غريب للغاية... فيديو وصور

شهدت مدينة دنيبرو الأوكرانية عرضا هو الأغرب من نوعه في العالم، حيث تم عرض حسناوات داخل التوابيت بألبسة متنوعة مخصصة للموتى.

وقدمت الشركة المصنعة لزبائنها تصاميم من التوابيت الصديقة للبيئة، منها المرصع بالألماس، بالإضافة لخيارات متعددة من ملابس الدفن.

وتظهر الصور عارضات الأزياء بأعين مغلقة وأياد مطوية، مستلقيات داخل التوابيت، بملابس زاهية ووشاح يغطي الرأس.

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وأقيم في وقت سابق في العاصمة الأوكرانية كييف معرض غريب بهدف تعزيز ثقافة الجنازة حمل اسم "RIP Expo 2021"، عرضت فيه توابيت صممت على طراز الرسوم المتحركة.

У Києві пройшла виставка сучасної похоронної культури — моделі в імпровізованих трунах демонстрували стильний жіночий одяг для покійників pic.twitter.com/IBFP5Bcxyu — hromadske (@HromadskeUA) June 27, 2021

وشهد العرض أيضا مسيرة جنائزية تمت أمام الحضور من خلال مجموعة توابيت وضعت فيها فتيات مثّلن دور الأموات، في مشهد يذكر الجميع بحقيقة واحدة فقط ألا وهي "النهاية المحتومة.. الموت".