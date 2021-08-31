هيفاء وهبي تعلن تراجعها عن التشكيك في لقاحات كورونا وتكشف السبب... فيديو

أعلنت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تراجعها عن موقفها الرافض للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أذيع أمس الاثنين، عبر برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية أن "التطعيم ضد فيروس كورونا هو أمر مهم، وذلك لأن الطب كان له وقفة مهمة للتصدي له"، بحسب قولها.

وتابعت هيفاء وهبي أنها كانت ترفض في البداية فكرة التطعيم ضد كورونا بدعوى أن هناك العديد من الأمراض في الكون التي لم يتم اختراع دواء لها حتى الآن، ثم يظهر فيروس "كورونا" العام الماضي ويتم إيجاد دواء له بهذه السرعة، لكنها تراجعت عن هذه الفكرة بفضل زيادة الوعي عند الناس بشأن اللقاحات، وهذا يعود إلى زيادة الحملات الترويجية للقاحات على شاشة التلفزيون، والتطورات التي حدثت في مجال الطب بالآونة الأخيرة.

وأردفت هيفاء أن التطعيم أصبح واقع في الحياة لا يمكن تجاهله قائلة: "دائما ما أتلقى سؤالا الآن من كل طبيب يقابلني إن كنت تلقيت التطعيم أم لا، وهذا يعني أن تلقي اللقاح أمر ضروري".

وأجري لقاء هيفاء وهبي التلفزيوني من مدينة العلمين في الساحل الشمالي المصري، حيث أحيت يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا يعد "الأغلى" هناك من حيث أسعار التذاكر.

وكانت هيفاء وهبي شككت في وقت سابق في فعالية لقاحات فيروس "كورونا"، وكتبت على صفحتها في "إنستغرام"، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، تلقى الفنان اللبناني راغب علامة تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كان رافضا لفكرته مثل هيفاء وهبي.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، غير علامة موقفه من اللقاحات، وبرر تراجعه عن موقفه بأن كورونا "أصبح وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب".

وأردف: "في السابق قالوا إن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية يضعوها في الجسم، فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف، والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاحا طبيعيا فعالا، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة".

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