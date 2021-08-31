اختراع جهاز كويتي "فعال جدا" في إنجاح عمليات تجميل الأنف

إضافة جديدة في مسيرة العمليات الجراحية التجميلية والتصحيحية سجلتها كلية الطب بجامعة الكويت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية.

ونسبت الإضافة الجديدة، وهي عبارة عن جهاز يستخدم في عمليات التجميل، بحسب صحيفة "القبس" إلى الأستاذ بالكلية د. خالد الصبيح.

وقال الصبيح، في تصريح للصحيفة، إن "العمل على الاختراع بدأ منذ مدة بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع".

وأشار الصبيح إلى أنه تم تسجيل براءة الإختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

وأكد أن "هذا الجهاز يعد الأول من نوعه في مجال جراحات الأنف التجميلية"، لافتا إلى أنه (الجهاز) "فعال جدا في استخدامه بعمليات تجميل الأنف خاصة المعقدة والمرتجعة، للمرضى ممن أجروا عمليات الأنف لأكثر من مرة".

وقال صبيح إن "هذه الجهاز يرفع نسب نجاح العمليات، ويسهل على الأطباء إجراء العملية، وهو فعال جدا في تقويم جسر الأنف".

وأضاف: "هذا الجهاز يعتبر إضافة لمسيرة تطوير العمليات الجراحية في الكويت، خاصة أنه يعد الأول من نوعه في هذا المجال".