الفنانة المصرية نهال عنبر في أول ظهور بعد إصابتها بارتجاج في المخ... صورة

تتواجد الفنانة المصرية، نهال عنبر، حاليا في إحدى المستشفيات، بعد إصابتها بارتجاج في المخ إثر تعرضها لحادث.

وسقط لوح خشبي على رأس الممثلة المصرية أثناء تمثيل دورها في مسرحية "زقاق المدق"، ونقلت إلى مستشفى العلمين.

وعن آخر تطورات الحالتة الصحية لنهال عنبر، قالت صديقتها في تصريحات ل صحيفة "المصري اليوم" إنها مستقرة، وفاقت من الارتجاج، لكن نصحها الأطباء بعدم التعرض لأي أضواء، منها أشعة الشمس، خلال الفترة القادمة.

وتابعت صديقة نهال عنبر أنها حاليا تحت الملاحظة الطبية، وأكد الأطباء أنه في حال تحسن صحتها غدا الأربعاء فإنه من الممكن أن تمارس عملها دون الخوف من تعرضها لأي مضاعفات صحية.

ونشر القائمون على حساب نهال عنبر الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أول صورة لها من داخل مستشفى العلمين حيث ترقد للعلاج، وبجوارها نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، الذي زارها للاطمئنان عنها.

وطلب القائمون على حساب نهال عنبر من محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

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يشار إلى أن نهال عنبر هي عضو اللجنة الصحية في نقابة الممثلين في مصر، وهي من أبرز ممثلات الدراما التلفزيونية خلال تسعينيات القرن الماضي، رغم أن أول ظهور لها كان في فيلم "طيور الظلام" أمام الفنان عادل إمام، وقدمت العديد من المسلسلات الناجحة، منها "يتربى في عزو" و"العائلة والناس" و"هوانم جاردن سيتي" و"صاحب السعادة".

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