الفنان المصري أسامة عباس يخرج عن صمته بعد "التغريدة المزيفة"... فيديو

وجه الفنان المصري أسامة عباس رسالة إلى جمهوره، بعد ساعات من انتشار تدوينة مزيفة له عبر "تويتر"، يطالب فيها المنتجين منحه أدوارا ويؤكد فيها أنه ما زال قادرا على العمل.

وقال عباس، في فيديو عبر "فيسبوك"، إن "ما رأه على الفيسبوك جعله غير قادر على التعبير عن مشاعرة الجميلة جدا تجاه الجماهير"، موجها لهم الشكر على كل ما كتبتوه عنه.

كما قال الفنان أسامة عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنه "لا علاقة له بالسوشيال ميديا وأنه يعرف المعلومات عنها من أحفاده، مضيفا أن نقابة المهن التمثيلية ردت بالنيابة عنه وأكدت أن ما حدث شائعة.

واختتم عباس بالقول إن "آخر عمل فني لي كان في 2018 وسعيد بذلك بقول كفاية كده، وأنا متواجد في الساحل الشمالي واستمتع بحياتي وولادي حواليا.. مشاركتي في أعمال فنية حاليا يتوقف على طبيعة وشكل العمل الفني الذي يعرض عليا".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لأسامة عباس (81 عاما) عبر "تويتر"، التي يقول فيها إنه ما زال حيا يرزق، وأنه يبحث عن عمل حاليا. وتبين أن هذه التغريدة زائفة ولا صحة لها، ما جعل نقابة الممثلين، برئاسة أشرف زكي تصدر بيانا حادا يحمل تحذيرا "لمن يحاول التطاول على رموز مصر الفنية، سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب".

وتميزت غالبية أعمال أسامة عباس بالكوميديا الممزوجة بالمكر، ومن أشهرها تجسيده لدور الإسرائيلي "أورلو زوروف" في مسلسل "رأفت الهجان"، وكذلك مسلسل الجاسوسية "دموع في عيون وقحة" من بطولة الفنان عادل إمام، كما أنه جسد شخصية الثري المصاب بانفصام في الشخصية بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وفيلم "يا عزيزي كلنا لصوص"، و"أرباب سوابق" مع بطولة سمير غانم.

وكانت آخر أعمال أسامة عباس الفنية مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، من بطولة عادل إمام، والذي عرض في شهر رمضان عام 2018، وهو من إخراج رامي إمام.

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