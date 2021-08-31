العثور على مجموعة "ملك الجرذان" حية في حالة نادرة... فيديو

وقال موثق المقطع عليبولات رسولوف "بعد أن تدفقت المياه إلى الحقل، ارتفعت منسوبها وغمرت حفرة للفئران لتطفوا جرذان صغيرة متشابكة الذيول".
وشارك رسولوف مقطع الفيديو في "إنستغرام" ليبدأ الجميع بالتعليق "هذا هو ملك الجرذان"، ما دفعه إلى البحث عن هذه الظاهرة في موقع "غوغل" والتعرف أكثر عليها.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ونجح رسولوف، من تحرير الجرذان بعد تجفيفهم، مؤكدا عدم علمه سابقا بهذه الظاهرة والتي تعرف بـ "ملك الجرذان".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
يذكر أن "ملك الجرذان" عبارة عن مجموعة من الجرذان التي تتشابك ذيولها وتترابط معا بواسطة إحدى الآليات. تاريخيا، ترتبط هذه الظاهرة المزعومة بشكل خاص بألمانيا. هناك العديد من العينات المحفوظة في المتاحف ولكن لوحظت حالات قليلة جدًا لـ "ملوك الجرذان" في العصر الحديث.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)