العثور على مجموعة "ملك الجرذان" حية في حالة نادرة... فيديو

عثر أحد سكان مدينة ستافروبول الروسية على مجموعة من الجرذان التي تشابكت ذيولها وترابطت معا، وهي ما تعرف بظاهرة "ملك الجرذان" في إحدى حقول البطيخ، حيث يعتبر رصد مجموعة "ملك الجرذان" حية من الحالات النادرة.

وقال موثق المقطع عليبولات رسولوف "بعد أن تدفقت المياه إلى الحقل، ارتفعت منسوبها وغمرت حفرة للفئران لتطفوا جرذان صغيرة متشابكة الذيول".

وشارك رسولوف مقطع الفيديو في "إنستغرام" ليبدأ الجميع بالتعليق "هذا هو ملك الجرذان"، ما دفعه إلى البحث عن هذه الظاهرة في موقع "غوغل" والتعرف أكثر عليها.

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ونجح رسولوف، من تحرير الجرذان بعد تجفيفهم، مؤكدا عدم علمه سابقا بهذه الظاهرة والتي تعرف بـ "ملك الجرذان".

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يذكر أن "ملك الجرذان" عبارة عن مجموعة من الجرذان التي تتشابك ذيولها وتترابط معا بواسطة إحدى الآليات. تاريخيا، ترتبط هذه الظاهرة المزعومة بشكل خاص بألمانيا. هناك العديد من العينات المحفوظة في المتاحف ولكن لوحظت حالات قليلة جدًا لـ "ملوك الجرذان" في العصر الحديث.