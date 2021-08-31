"سامسونغ" توفر ميزة لحماية البطارية في هواتف جديدة لها

كشفت تقارير أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية طرحت ميزة على هاتفين جديدين لها، تختص بحماية البطارية، والتي كانت تتوافر في السابق على حواسيبها اللوحية.

وأشار موقع "SamMobile" إلى أن الميزة هي "Protect Battery" (حماية البطارية)، وتتوافر في هواتف "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3" القابلان للطي، والمصممة لزيادة عمر بطارية الهاتف إلى أقصى حد.

وتعمل ميزة "حماية البطارية" على الحد من مستوى شحن الأجهزة إلى 85 في المئة، مما يمنع الشحن الكامل إلى 100 في المئة، والذي يُعتقد أنه يتلف البطاريات على مدار سنوات من الاستخدام.

ويمكن تفعيل ميزة "حماية البطارية" في هاتفي "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3" في تطبيق الإعدادات ثم اختيار "Device Care" ثم اختيار "Battery" وبعده النقر على "المزيد من إعدادات البطارية".

ولفت موقع "SamMobile" أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها شركة "سامسونغ" بتضمين ميزة "حماية البطارية" على أجهزتها، وإنما هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها على أحد هواتفها الذكية.

ويتوافر هاتفا "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3" الذكيان للطلب المسبق بأسعار تبدأ من من 1799.99 و999.99 دولار على التوالي، وتم إطلاقهما جنبا إلى جنب مع سماعات "غلاكسي بادز 2" وعدد قليل من الأجهزة الأخرى يوم الجمعة الماضي الموافق 27 أغسطس/ آب الجاري.