"سوني" تعيد سبايدرمان إلى الواجهة من بوابة فيلمها الجديد...فيديو

أعلنت شركة "سوني" عن فيلم "سبايدر مان" الجديد تحت اسم "SPIDER-MAN: NO WAY HOME" عبر قناتها على "يوتيوب" بعد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لموقع "screenrant"، يتضمن الإعلان تفاصيل كثيرة إن صحت من شأنها كشف حبكة الفيلم بالكامل، ووضع استوديهات "مارفل" في مأزق.

وأوضح الموقع أن المقطع جاء من مستخدم مجهول، وبالتالي هناك احتمالية أن يكون الأمر مجرد تخمين من معجب بالسلسلة الجماهيرية.

ويتضمن المقطع مشهداً للبطل بيتر باركر "سبايدر مان" في المحكمة، يحاول إثبات براءته، بينما حدثت ثغرة كونية أدت إلى هجوم كائنات فضائية شريرة على الأرض بعد فراره من سجن كوني حبسهم فيه البطل الخارق الدكتور سترينج.

ويؤكد الموقع بأن العالم بأكمله سوف يعلم شخصية "سبايدر مان" الحقيقية، وأن بيتر باركر سينهي المرحلة الثانوية بعد نجاحه في إنقاذ العالم وإعادة الأشرار إلى سجنهم.

ومن المتوقع طرح فيلم سبايدر مان "NO WAY HOME" في ديسمبر/ كانون الأول هذا العام، وهو من بطولة توم هولاند وبينديكت كامبرباتش.