تسجيل
16:16 GMT31 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة شمس

    شمس الكويتية توجه رسالة عنيفة إلى "كلاب السوشيال ميديا"

    sputnik - kandeel
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/34/1022143417_0:50:1200:725_1200x675_80_0_0_8f2882b76342999621142d55e92d327e.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202108311050000656-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/

    وجهت الفنانة الكويتية، شمس، رسالة حادة وعنيفة لمن أسمتهم "كلاب السوشيال ميديا"، الذين يتربحون من وراء تزييف مقاطعها المصورة.

    وأشارت في بيان لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أمس الاثنين، أن هؤلاء يقومون بفبركة فيديوهاتها من حسابها على موقع "سناب شات" من أجل حصد نسب المتابعة والإعلانات، وهو التصرف الذي أكدت أنه "أكره شيء بالنسبة لها".

    كما اعتبرت شمس الكويتية أن "الألعن بالنسبة لها هو عدم تكليف من يشاهدون تلك الفيديوهات بالتحري عن صحتها، ووصفتهم بـ"القطيع".

    وأكدت شمس لهم أنها لن ترد عليهم وأخبرتهم أن يواصلوا "القص والفبركة" في فيديوهاتها، بينما قالت لمن يكتبون لها تعليقات مسيئة ومهينة أن يستمروا في ذلك لكي "يأخذوا من سيئاتها وهي تأخذ من رصيد حسناتهم".

    يشار إلى أن الفنانة الكويتية شمس دائما ما تثير الجدل حولها بسبب تصرفاتها وتصريحاتها، وكان آخرها عندما قالت أثناء استضافتها في برنامج "العرافة"، الذي عرض خلال شهر رمضان في أبريل/ نيسان الماضي إنها حزينة على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

    ورجحت المطربة الكويتية في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية أن يكون حزنها على هيفاء وهبي هو بسبب "حياتها وابنتها زينب"، موضحة أنها متعاطفة معها.

    ووجهت شمس الكويتية رسالة إلى هيفاء وهبي هي: "الله يعينها".

    كما كشفت الفنانة الكويتية في نفس اللقاء عن رأيها الشخصي في الفنان المصري، محمد رمضان، إذ أشارت إلى أن صديق لها وهو موسيقار أخبرها قبل سنوات أن رمضان شخص مغرور للغاية، ولم تكن وقتها شاهدته في أعمال فنية.

    وتابعت أنها دافعت عن محمد رمضان أمام صديقها الموسيقي، وأردفت أنها معجبة بأغانيه وبأنه يغني "بطبقة رجالية"، بحسب تعبيرها، وهو ما يثير إعجابها به.

    انظر أيضا:

    شمس الكويتية تثير ضجة في السعودية... بماذا وصفت نساء المملكة اللائي طالبن بمنع دخولها
    "وشم على الظهر"... شمس الكويتية تشن هجوما "ناريا" على شيرين عبد الوهاب... فيديو
    رسالة من شمس الكويتيه إلى محمد بن سلمان تحدث ضجة... فيديو
    شمس الكويتية: دفنت نفسي في الرمال لتجربة فكرة الموت
    شمس الكويتية حزينة على هيفاء وهبي وتكشف ما يثير إعجابها بمحمد رمضان... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    محمد رمضان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر بعد إقامتها الصيفية في مروج جبال الألب السويسرية المرتفعة بالقرب من كلاوسن باس، سويسرا، 27 أغسطس 2021
    مع انتهاء الصيف... الأبقار السويسرية تعود من مرتفعات جبال الألب إلى منازلها
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك