شمس الكويتية توجه رسالة عنيفة إلى "كلاب السوشيال ميديا"

وجهت الفنانة الكويتية، شمس، رسالة حادة وعنيفة لمن أسمتهم "كلاب السوشيال ميديا"، الذين يتربحون من وراء تزييف مقاطعها المصورة.

وأشارت في بيان لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أمس الاثنين، أن هؤلاء يقومون بفبركة فيديوهاتها من حسابها على موقع "سناب شات" من أجل حصد نسب المتابعة والإعلانات، وهو التصرف الذي أكدت أنه "أكره شيء بالنسبة لها".

كما اعتبرت شمس الكويتية أن "الألعن بالنسبة لها هو عدم تكليف من يشاهدون تلك الفيديوهات بالتحري عن صحتها، ووصفتهم بـ"القطيع".

وأكدت شمس لهم أنها لن ترد عليهم وأخبرتهم أن يواصلوا "القص والفبركة" في فيديوهاتها، بينما قالت لمن يكتبون لها تعليقات مسيئة ومهينة أن يستمروا في ذلك لكي "يأخذوا من سيئاتها وهي تأخذ من رصيد حسناتهم".

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يشار إلى أن الفنانة الكويتية شمس دائما ما تثير الجدل حولها بسبب تصرفاتها وتصريحاتها، وكان آخرها عندما قالت أثناء استضافتها في برنامج "العرافة"، الذي عرض خلال شهر رمضان في أبريل/ نيسان الماضي إنها حزينة على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ورجحت المطربة الكويتية في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية أن يكون حزنها على هيفاء وهبي هو بسبب "حياتها وابنتها زينب"، موضحة أنها متعاطفة معها.

ووجهت شمس الكويتية رسالة إلى هيفاء وهبي هي: "الله يعينها".

كما كشفت الفنانة الكويتية في نفس اللقاء عن رأيها الشخصي في الفنان المصري، محمد رمضان، إذ أشارت إلى أن صديق لها وهو موسيقار أخبرها قبل سنوات أن رمضان شخص مغرور للغاية، ولم تكن وقتها شاهدته في أعمال فنية.

وتابعت أنها دافعت عن محمد رمضان أمام صديقها الموسيقي، وأردفت أنها معجبة بأغانيه وبأنه يغني "بطبقة رجالية"، بحسب تعبيرها، وهو ما يثير إعجابها به.