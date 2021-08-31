هيفاء وهبي تشارك هالة سرحان احتفاليتها... صور وفيديو

حرصت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على المشاركة في احتفالية أقامته الإعلامية المصرية، هالة سرحان.

وبخلاف هيفاء وهبي، فقد حضر الاحتفالية التي أقامتها هالة سرحان بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الأول من سبتمبر/ أيلول، العديد من المشاهير العرب المقربين منها، من أبرزهم المذيعة بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين، والفنانة عبير صبري.

ونشرت بوسي شلبي وعبير صبري صورا ومقاطع من عيد ميلاد هالة سرحان عبر حساباتهم على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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وأحيت هيفاء وهبي يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا يعد "الأغلى" في الساحل الشمالي المصري.

وظلت هالة سرحان بعيدة عن العمل الإعلامي منذ آخر برامجها التلفزيونية "آن الأوان"، الذي قدمته على فضائية "المحور" المصرية في عام 2014، وسبقه مسيرة إعلامية طويلة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وكانت البداية مع شبكة "راديو وتلفزيون العرب" التي يملكها رجل الأعمال السعودي الراحل، الشيخ صالح كامل، ثم انتقالها بعد ذلك إلى قنوات "روتانا" السعودية التي أسسها الملياردير ورجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال.

وتتواجد هالة سرحان عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تتفاعل مع متابعيها أو تعلق على قضايا تشغل الرأي العام المصري والعربي.

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