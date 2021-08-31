بلقيس تكشف كواليس أزمة منعها من الغناء في مصر

تتحدث المطربة الفنية بلقيس، عن أحدث أغنية لها وأول أغنية تؤديها باللهجة المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، على إحدى الفضائيات المصرية، الجمعة المقبل، كما تكشف كواليس أزمة منعها من الغناء في مصر.

ذكر ذلك موقع في الفن المصري، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن بلقيس تحل ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"، على فضائية "سي بي سي"، الجمعة المقبل.

ولفت الموقع إلى أن بلقيس ستتحدث خلال البرنامج عن أغنية "دبلوماسي" التي تؤديها باللهجة المصرية.

كما تتحدث المطربة اليمنية عن رحلتها مع الدراسة في مصر، التي بدأتها في كلية الطب، قبل أن تتحول إلى دراسة التسويق وتحترف الفن بعد ذلك.

ولفت الموقع إلى أن بلقيس ستتحدث أيضا عن علاقتها بنجوم كبار في الخليج وتفاصيل رحلتها الأخيرة إلى مصر وكواليس أزمة منعها من الغناء، التي تم حلها خلال ساعات.

وأحيت المطربة اليمنية بلقيس عددا من الحفلات في مصر مؤخرا، كما التقت النجم المصري محمد رمضان ورقصت معه في الساحل الشمالي.