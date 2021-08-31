فنانة خليجية تهاجم ناشطين: "عايشين على قفانا ولحم كتافهم من خير أخبارنا

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة جديدة لها هاجمت من خلالها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بتحريف كلامها وفيديوهاتها.

وأوضحت شمس أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بقصقصة الفيديوهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وتأليف كلام جديد، ونشره على حساباتهم الخاص من دون توضيح المعنى الحقيقي للكلام، حسب ماذكر موقع "كل يوم".

وقالت شمس في تعليقها على صورتها الجديدة :"في شي أكرهه قد لما ياخذون فيديوات من سنابي ويقصصونها علشان يجيبون نسب متابعة وإعلانات من غير مايحطون المعنى والقصد من كلامي كله مثل ماهو، والألعن بعض القطيع إلي مايكلف نفسه يبحث عن الفيديوات الأصلية ومع الخيل ياشقرا في التعليقات المعفنة".

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كما توجهت شمس إلى من يصدق هذه الأخبار، من دون أن يحاول معرفة الحقيقة أو القصد الحقيقي للكلام، ويبدا بذلك في التعليق المشين والكلام البذيء وقالت:

"انتباه إلى كل كلاب السوشيال ميديا الحسابات إلي عايشين على قفانا ولحم كتافهم من خير أخبارنا، إلي يحطون فيها سم عشان يشدون الناس للمتابعة، ماراح أوقف أقول رأيي ولا راح أوقف أعبر عن إلي في خاطري وقصقصوا وألفوا. والناس الي تتابعكم وتعلق بالشين خلهم ياخذون سيئاتي وانا أخذ حسناتهم لأنهم ما يتعبون نفسهم ويشوفون المواضيع كاملة مثل ماهي".