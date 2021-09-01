كيف يؤثر شرب كأس من الكحول يوميا على صحتك؟

وجد باحثون من الولايات المتحدة أن تناول حتى كوب من الكحول يوميًا يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالرجفان الأذيني في القلب، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب.

شارك في الدراسة 100 متطوع بمتوسط ​​عمر 64 عامًا، لمدة أربعة أسابيع في المتوسط​​، تناول كل منهم كوبًا واحدًا على الأقل من الكحول يوميًا، بحسب ما ذكر موقع "acpjournals".

واستخدم المشاركون جهاز تخطيط القلب بعد كل مرة يشربون فيها الكحول، بالإضافة إلى جهاز استشعار يعمل باستمرار لقياس تركيز الكحول. بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ عينات دم من المشاركين في الدراسة بشكل دوري.

ووجد الباحثون أن احتمالية الإصابة بنوبة من الرجفان الأذيني في الساعات الأربع الأولى بعد شرب كوب واحد من الكحول كانت مضاعفة مرتين أو ثلاث مرات أكثر من الإنسان الطبيعي.

وفي وقت سابق، أكد علماء أحياء سويديون من جامعة لينشوبينج أن مجموعة محددة من الخلايا العصبية في الدماغ هي المسؤولة عن رغبة الشخص بشكل لا إرادي بشرب الكحول.

​وأكدت الدراسة أنه توجد مجموعة كبيرة من البشر ليس لديها إدمان واضح على الكحول لكن في نفس الوقت لديها شغف لا يقاوم.

وفقا لرئيس التجربة، أستاذ الطب النفسي ماركوس هيليج، فإن هذه المجموعة من الخلايا هي التي تحدد الفرق بين القدرة على تقييد الذات وعدم القدرة على التوقف.