صحيفة بريطانية تذكر أغرب عادات تناول الطعام عند ملكة بريطانيا

نشرت صحيفة "hellomagazine" البريطانية مقالا مطولا كتبت فيه أن الملكة البريطانية إليزابيث تتبع قواعد صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في قصر باكنغهام.

تشتهر الملكة بحبها للمطبخ البريطاني البسيط، ويقال إنها تتبع جدولًا محددًا لوجبات الطعام مع قوائم مخططة مسبقًا ومكتوبة باللغة الفرنسية التي تتقنها بطلاقة، بحسب الصحيفة.

ومن بعض أكثر عاداتها غرابة في تناول العشاء، والتي ذكرها الطهاة الملكيون السابقون ما يلي: