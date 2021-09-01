سمية الخشاب تثير الجدل في مصر بـ"رخصة وامتحان إنجاب قبل الزواج"

أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب غريب حول إنجاب الأطفال.

وطالبت الفنانة سمية الخشاب، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أن تخصص رخصة للأزواج بشأن الإنجاب وفي حالة رسوب أحدهم يخضع لدورات تدريبية واختبارات. وقالت: "أنا بطالب برخصة وامتحان للإنجاب، يعني قبل ما الأزواج يخلِّفوا يروحوا يطلعوا الرخصة دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربّوا أو لا؟ هل هما mentally stable؟ (مستقرون عقلياً) هل هيطلعوا نشء كويس للمجتمع؟".

وأضافت في تغريدتها: "اللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy (تأهيل نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم".

انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم.. — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 31, 2021

ولاقت تغريدة سمية الخشاب تفاعلا كبيرا على السوشيال، بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.

متخلفوش غير لما يكون عندكم الوعي الكافي، ازاي تربوهم،،



حقيقي أعظم انجاز ممكن يعمله الإنسان في حياته انه لو اتجوز يكون على قدر مسؤولية تربية الأطفال اللي هيجيبهم للدنيا لأنه عظيم جدا انك تصنع انسان سوي في وسط ضغوطات و صراعات الزمن ده



برافو عليكي❤️❤️❤️ — Mohamed mosaad (@Mohamme82800129) August 31, 2021

بصي سا سميه يا حبيبتي كلامك دا صح وغلط ف نفس الوقت غلط من ناحية مفيش حاجه اسكها تديني رخصه علشان اخلف أنت مين أنت علشان تقول اخلف ولا لا

وصح من ناحية إنه لازم يكون الأهل مؤهلين يربوا أولادهم ويبقول نشئ كويس للمجتمع علشان نخلص من الأشكال الغلط اللي بنشوفها دي — Bin Gawish 👑🇩🇪 (@Ma_Gawish) August 31, 2021

وأثارت سمية الخشاب الجدل الأسبوع الماضي بعد أن نشرت صورة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، مساء السبت الماضي، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

من جانبه، هدد نقيب المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف زكي، بشطب الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد من النقابة بسبب ما نشروه من صور توحي بإيحاءات.

وعبّر أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر قناة "الحدث اليوم"، عن حزنه الشديد ومروره بحالة اكتئاب نظرا لما يحدث بين الفنانين، قائلا: "إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته".

فيما قالت سمية الخشاب، عبر حسابها على "تويتر": "لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقه والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة". ووجهت الشكر، إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وقالت: "كل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د. اشرف زكي".

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