تحذيرات من صيد مفرط للأفاعي بعد تقارير عن استخدام سمها في علاج كورونا

يواصل العلماء حول العالم عملهم الدؤوب لتطوير علاج فعال يمكنه مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، حتى توصل بعضهم إلى إمكانية استخدام سم الأفاعي لهذا الغرض.

ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يتحدث فيه علماء برازيليون عن توصلهم إلى إمكانية استخدام بعض مكونات سم الأفاعي لإنتاج دواء كورونا.

ويقول علماء برازيليون إن سم إحدى الأفاعي يحتوي على مكون يمكن استخدامه في تطوير دواء لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح العلماء أن مكون سم الأفاعي استطاع إيقاف تكاثر فيروس كورونا داخل خلايا القرود.

Scientists in Brazil say a component in this snake's venom could be key to developing a drug that combats the coronavirus.



But experts are concerned people will go hunting for the snake, thinking it's the cure. pic.twitter.com/eE0YJejXuK — DW News (@dwnews) September 1, 2021

وبحسب "دويتشه فيله" فإن الأفعى التي يسعى العلماء البرازيليون لاستخدام مكونات سمها في تطوير علاج كورونا هي أفعى "جاراكوسو" أو "جراراكوسو"، وهي نوع من الأفاعي شديدة السمية الموجودة في أمريكا الجنوبية ويصل طولها إلى نحو 2.2 متر.

وتابعت: "لكن هذا الأمر يمثل مصدر قلق لخبراء أصدروا تحذيرات من احتمال تسبب ذلك في عملية صيد جائرة للأفاعي بدعوى الحصول على علاج كورونا".