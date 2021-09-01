بيلا حديد تكشف عن مشروع تجاري غير متوقع وتشارك صورا لعملها بعمر 15 عاما

كشفت عارضة الأزياء بيلا حديد، عن مشاركتها في مشروع جديد غير متوقع، يحقق جزءا من أحلام طفولتها، وشاركت صورا لها من أول عمل لها في حياتها.

وأصبحت حديد شريكة لمؤسسة "Kin Euphorics"، وهي علامة تجارية شهيرة لأحد أنواع مشروبات الطاقة.

وكشفت حديد (24 عاما) على صفحتها في "إنستغرام"، عن صور لها لأول عمل قامت به بعمر 15 عاما، مع تعليق قالت فيه: "لدي بعض الأخبار التي لم أستطع الانتظار للكشف عنها".

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وتابعت حديد: "وأنا في 15 من عمري، لم أكن أتوقع أبدًا أن أحقق ما سيحدث غدًا ... أنا ممتنة جدًا... لا أطيق الانتظار لأريكم واحدة من أكبر النعم في حياتي ... ترقبوا ذلك".

وبحسب موقع "arabnews"، يحتوي المشروب على مكونات عدة يقال إن لها بعض الفوائد، بحسب المؤسسة المصنعة، منها تقليل التوتر والقلق وزيادة التركيز وتحسين الصحة العامة.

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