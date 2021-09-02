أحمد حلمي يعود للدراما في رمضان 2022 بعد غياب 28 عاما

قرر الفنان المصري، أحمد حلمي، خوض السباق الرمضاني العام المقبل 2022، بعد غياب استمر 28 عاما.

وقال برنامج " ET بالعربي "، إن "أحمد حلمي تعاقد خلال الأيام الماضية على مسلسل درامي جديد يبدأ تصويره في الفترة المقبلة ليكون جاهزا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، على قناة MBC".

ويعود أحمد حلمي للدراما بعد غياب حوالي 28 عاما، منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2".

يذكر أن أخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" عام 2019، وشاركه في البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم. والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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