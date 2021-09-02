ناقد سعودي يوجه رسالة لنيرمين محسن بعد قرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.. فيديو

وقال الناقد السعودي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "انستغرام"، ينتقد فيه ارتداء الفنانة نيرمين الحجاب واعتزال الفن، مشيرا إلى أن الساحة الفنية السعودية تفتقر لفنانات سعوديات، قائلا "الفنانة نيرمين، اعتزلت ولبست الحجاب، الفنانة السعودية، ليش الفنانات السعوديات الممثلات، تقوم هي تعتزل وتتحجب، أنا أقلها بس ياريت ترجع، يعني الدين ما هو بالحجاب، فنصيحة ترجع، وتستهدي بالله، وترجع للمجال الفني، لأن نحن بالأصل عنا عجز بالفنانات السعوديات والممثلات".

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هذا وكانت الفنانة السعودية نيرمين محسن أعلنت قبل نحو أسبوعين، ارتداءها الحجاب، وذلك من خلال مقطع فيديو من داخل المسجد النبوي.

وقالت محسن في فيديو نشرته عبر صفحتها بتطبيق "سناب شاب"، اليوم السبت: "قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت اتحجب.. الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر".

وأكدت أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء، هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير في اتخاذ هذا القرار، قائلة: "كنت حريصة أن أتخذ هذا القرار المهم بحياتي بعيدًا عن كل البشر".