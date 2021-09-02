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    جنازة في مصر

    غياب الفنانين عن جنازة الممثل المصري ماهر سليم... واحد من أبطال يوسف شاهين المفضلين

    © AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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    شيعت اليوم الخميس، جنازة الفنان المصري الراحل، ماهر سليم، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، وسط غياب ملحوظ للفنانين.

    وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة من جنازة ماهر سليم، والتي تظهر انهيار زوجته حزنا على فراقه.

    وكانت نقابة الممثلين المصريين، برئاسة الفنان أشرف زكي، نعت الراحل ماهر سليم عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

    من هو ماهر سليم

    هو ممثل مصري حاصل درجة البكالوريوس في قسم الإخراج والفنون المسرحية، ودبلوم الدراسات العليا من الأكاديمية المصرية للفنون في التسعينيات، وبدأ مسيرته الفنية في فن المسرح.

    مناصب إدارية عديدة

    شهدت مسيرة ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية، ومنها نائب لمدير مسرح "بايونير"، ورئيس "بيت الفن المسرحي"، ومستشار لرئيس قسم الإنتاج الثقافي، ومدير عام مسرح الطليعة.

    وذكرت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، في نعيها للراحل ماهر سليم أنه "مبدع وخلوق وأحد فرسان المسرح الذي جمع الفن والإدارة".

    وقدم سليم على خشبة المسرح ما يقرب من 20 عملا مسرحيا، منها "المغنية الصلعاء" و"القاهرة 80".

    شهرة واسعة بفضل "بوجي وطمطم"

    وحقق الراحل ماهر سليم شهرة واسعة من تجسيده دور "زيكا" في مسلسل الدمى للأطفال "بوجي وطمطم" في تسعينيات القرن الماضي.

    بطل مفضل ليوسف شاهين وتلميذه

    كما أن سليم كان من الوجوه المفضلة لدى المخرج المصري العالمي الراحل، يوسف شاهين، في العديد من أفلامه الناجحة، منها "اليوم السادس" و"المهاجر" و"المصير" و"اسكندري نيويورك".

    وشارك ماهر سليم كذلك في بطولة أفلام للمخرج خالد يوسف، تلميذ يوسف شاهين، وهي "خيانة مشروعة" و"حين ميسرة" و"هي فوضى" و"دكان شحاتة".

    أشهر مسلسلاته 

    شارك الراحل ماهر سليم في بطولة العديد من الملسلات التلفزيونية الشهيرة، منها "فرقة ناجى عطا الله" من بطولة الفنان عادل إمام، و"الإمام المراغي" مع الفنان حسن يوسف و"أرابيسك" مع الفنان صلاح السعدني و"زيزينيا" مع الفنان يحيى الفخراني و"بوابة الحلواني"، وكان من آخر أعماله فيلم "وقفة رجالة" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة سيد رجب وماجد الكداوني وبيومي فؤاد وشريف دسوقي.

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