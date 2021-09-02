"سامسونغ" تعلن عن مستشعر كاميرا لهواتفها بدقة "غير مسبوقة" على الإطلاق

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن تصنيعها لمستشعر صور في هواتفها الذكية بدقة غير مسبوقة على الإطلاق.

وقالت إن مستشعر الصور "ISOCELL HP1" بدقة 200 ميغا بيكسل، ويحتوي على 0.64 ميكرومتر بيكسل، وفي إمكانه تخزين 16 منها في وقت واحد لما يعادل مستشعر 12.5 ميغا بيكسل مع 2.56 ميكرومتر بيكسل، بحسب بيان رسمي عبر موقع "سامسونغ".

وتطلق شركة "سامسونغ" على التقنية التي يعمل بها مستشعر "HP1" اسم "كاميليون سيل" (خلية الحرباءة)، وهي قادرة على الحفاظ على دقة الصور كما هي عند اقتصاصها أو تغيير حجمها.

كما أنه عند التصوير في الإضاءة الخافتة جدا، فإن الكاميرا تنخفض (بمقدار 16) إلى مستشعر 12.5 ميغا بكسل، لكن تعد "سامسونغ" بالحصول على صور أكثر إشراقا ووضوحا مقارنة مع منافسيها في السوق.

كذلك الحال عند تصوير فيديو في ضوء نقي، فإن النظام سيوفر عدسة بدقة 50 ميغابكسل قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة "8K" بمعدل 30 إطارا في الثانية.

Samsung 200MP ISOCELL HP1 for Smartphones



- ChameleonCell Technology

- 8K video recording at 30fps

- Double Super PD for Tack-sharp Images

- Staggered HDR for wider dynamic range

- Smart-ISO Pro for less motion artifact pic.twitter.com/Q5ayodhDvn — TechDroider (@techdroider) September 2, 2021

وتؤكد "سامسونغ" أن كل هذا في المتوسط ​​سينتج صورا وفيديو تحتوي على "قدر مذهل من التفاصيل التي تساعد الصورة على البقاء حادة حتى عند اقتصاصها أو تغيير حجمها".

ولم تذكر شركة "سامسونغ" موعد البدء في إنتاج مستشعر الصور الجديد بكميات كبيرة، لكن أشارت إلى أن العينات منه متاحة حاليا لمصنعي الهواتف.