هل الطفل الانطوائي مصاب بالتوحد؟... فيديو

كشف مجلس الصحة الخليجي مدى صحة ما يشاع عن أن الطفل الانطوائي مصاب بالتوحد.

وقال المجلس في مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر" أن الطفل المصاب بالتوحد تكون لديه صعوبة في التواصل مع الأشخاص الآخرين.

وبين أن هذا الطفل يصعب عليه النظر إلى عيني الشخص الذي يتكلم معه في العادة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التمييز بين المزاح الودي والعدواني.

🔴الإشاعة:

الطفل الإنطوائي مصاب بالتوحد

🟢الحقيقة:

⬇️ pic.twitter.com/kmucNTFtKo — مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) August 7, 2021

​

وقد يفقد الطفل المصاب بالتوحد القدرة على النطق، في بعض الحالات المتقدمة من الإصابة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن ما سلف ذكره لا ينطبق على الطفل الانطوائي، وذلك لأنه لديه القدرات الطبيعية على التواصل مع الأشخاص، إلا أنه يفضل التواصل مع شخص واحد، وليس مجموعة.

وخلص إلى أن تأخر الطفل في الكلام، أو تفضيله للوحدة لا يعني أنه مصاب بالتوحد. ونصح الآباء بزيارة المختص في حال ملاحظة هذه الأعراض على الطفل.