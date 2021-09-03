انطلاق الموسم الخامس من مسلسل "لاكاسا دي بابل" على نتفليكس... فيديو

أخيرا، قامت منصة نتفليكس بعرض أولى حلقات الجزء الخامس، الذي طال انتظاره من المسلسل الإسباني الشهير لاكاسا دي بابل، اليوم الجمعة، في معظم البلاد، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف وقت العرض اعتمادًا على مكان وجودك في أي منطقة من العالم.

وذكرت وسائل إعلام أن الموسم الخامس من مسلسل La casa de papel سوف ينقسم إلى جزأين، وكل جزء ينقسم إلى 5 حلقات، بإجمالي 10 حلقات، حيث انطلق عرض الجزء الأول من الموسم الخامس، اليوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، بينما سيتم طرح الجزء الثاني، في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقا للنقاد، فإن عاشقي سلسلة "لاكاسا دي بابل" متحمسون للغاية لمتابعة أحداث المسلسل الجديدة.

ملخص الموسم الخامس من La casa de papel

تم محاصرة العصابة في بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وتم القبض على البروفيسور، وكانت المفاجأة أنه لأول مرة، ليس لديه خطة للهروب، ويظهر الجيش في المواجهة لتقترب نهاية أعظم سرقة في التاريخ، وما بدأ كسرقة سيتحول إلى حرب.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1 premieres in 12 hours!



Here's a recap of where we left off. pic.twitter.com/5lfCbSIsST — Netflix (@netflix) September 2, 2021

الموسم الأخير من لاكاسا دي بابيل

قال كاتب المسلسل خافيير غوميز سانتاندير لوسائل الإعلام، إنه على الأرجح لن يقوم بكتابة أجزاء أخرى للمسلسل، لأنه يقع تحت ضغط كبير ويشعر بالإجهاد العقلي، ولكنه أكد أن المسلسل سينتهي بشكل جيد للغاية هذا الموسم.

وقال أنه حاول بقدر الامكان إبقاء الحبكة الدرامية للمسلسل قيد السرية حتى تزيد الإثارة والتشويق ولا يتمكن المشاهد من توقع ما سيحدث في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض المسلسل في البلاد العربية

أعلنت "نتفليكس" عبر حسابها في موقع فيسبوك، عن توقيت طرح الجزء الخامس من مسلسل "لاكاسا دي بابل" في مختلف البلدان العربية.

فكرة مسلسل لاكاسا دي بابل

فكرة المسلسل الإسباني "لاكاسا دي بابل" تقوم على تنفيذ مجموعة من الاشخاص يترأسهم العقل المدبر ويدعى "البروفيسور"، بتنفيذ أكبر سرقة مصرفية في التاريخ المسجل، ولكن في ذات الوقت يحظون بحب الناس وتعاطفهم معهم، لأنهم ضد نظام التجارة العالمي.

وحقق "لاكاسا دي بابل" في مواسمه الأربعة السابقة مشاهدات قياسية بالمقارنة بأي سلسلة عالمية أخرى على مستوى العالم، متغلبا على معظم المسلسلات وأشهرها "Game of Thrones" (لعبة العروش).