خبير يحذر من تناول الفاكهة في هذا الوقت ويحدد الموعد المثالي

تعتبر الفاكهة من أكبر مصادر الفيتامينات والمعادن. يمكن لوجبتين من الفاكهة الطازجة في اليوم أن تحافظ على صحتك ولياقتك، وتساعد في إنقاص الوزن ومساعدة أعضائك على أداء عملها بكفاءة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويشرح مدرب أسلوب الحياة Luke Coutinho السبب وراء ضرورة تناول الفاكهة قبل غروب الشمس، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وفقا للأيورفيدا (النظام الهندي القديم للطب)، فإن تناول الفاكهة في المساء يمكن أن يزعج جدول النوم ويعطل عملية الهضم.

معظم الفواكه عبارة عن كربوهيدرات بسيطة مما يعني أنه يمكن تكسيرها. إنها مصدر كبير للطاقة الفورية، وفي الوقت نفسه تؤدي أيضا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. قد يؤدي اقتراب موعد النوم إلى تعطيل نومك بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم. إلى جانب ذلك، يتباطأ التمثيل الغذائي بعد غروب الشمس ويجد صعوبة في هضم الكربوهيدرات.

الوقت المناسب لتناول الفاكهة

أفضل وقت لتناول الفاكهة هو في الصباح الباكر على معدة فارغة. عندما نستيقظ بعد الصيام لمدة 10 ساعات تقريبا في الليل، تكون معدتنا فارغة تماما. يساعد تناول الطعام الصحي في الصباح على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر.

وفقًا للخبير، يجب أيضا إضافة الفاكهة مع الوجبة أو تناولها مباشرة بعد الوجبة.

لكن يجب على المرء أن ينتظر ما لا يقل عن 3.5 إلى 4 ساعات بعد الوجبة قبل تناول أي فاكهة.

من الأفضل تناول الكربوهيدرات البسيطة في الصباح وقبل التمرين وبعده. من الأفضل تناول الدهون والبروتينات والكربوهيدرات المنخفضة المعقدة بعد غروب الشمس.

الفاكهة يجب أن تؤكل وحدها

يفضل دائما تناول الفاكهة وحدها وعدم إقرانها لا سيما بـ منتجات الألبان أو الخضار.

يمكن أن يؤدي تناول الفاكهة مع منتجات الألبان أو الخضار إلى تكوين السموم في الجسم. يحدث ذلك بسبب سوء هضم الفاكهة وانخفاض امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن يؤدي وجود السموم في الجسم إلى المرض والحالات الصحية الأخرى.