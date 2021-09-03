شيرين عبد الوهاب لأحد جمهورها في السعودية: لا أريد أن أسمع صوتك... فيديو

أحيت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، أمس الخميس، حفلا غنائيا ناجحا في المملكة العربية السعودية، بعد غياب عنها دام عاما و8 أشهر.

وتخلل حفل شيرين الذي أحيته في جدة، ضمن حفلات موسم الصيف العديد من اللقطات التي شهدت تفاعلا من المطربة المصرية مع جمهورها في المملكة.

وكان أبرز هذه اللقطات عندما مازحت أحد الجمهور في الحفل، بعد أن ظل يهتف ويطلب منها أداء أغنيات يحبها، وكانت في كل مرة تستجيب لطلبه.

وأشارت شيرين عبد الوهاب للشخص مازحة إلى أنه الوحيد الذي صوته عال في الحفل، وقالت له: "مش عايزة أسمع صوتك"، لكن مع تكرار هتافه ردت عليه ضاحكة: "وحياة أمي مش هسيبك".

وحياة امي ما هسيبك 😭😭😭 pic.twitter.com/RiXFb54cSp — شـاهيـن (@soula_9) September 2, 2021

كما حرصت شيرين عبد الوهاب في حفلها بجدة على تقدم التهنئة للسعوديين بمناسبة فوزه منتخب بلادهم على المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم، وقالت لهم: "وشي حلو عليكم".

شيرين تبارك للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه اليوم😍🇸🇦#شيرين_في_جده pic.twitter.com/afdAL8CjM1 — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 (@GorgeousSherine) September 2, 2021

وحضرت شيرين عبد الوهاب إلى حفلها في جدة بصحبة زوجها المطرب المصري حسام حبيب، وابنتيها هنا ومريم.

#عرب_وود | شيرين بصحبة ابنتيها وزوجها حسام حبيب قبل انطلاق حفلها في جدة بعد غياب عامين.#شيرين_في_جده pic.twitter.com/K0mXKmJ8L4 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) September 2, 2021

وغنت في الحفل جموعة مختارة من أشهر أغانيها، منها "مشاعر" و"كدة يا قلبي" و"خمسة ونص".

وبعد نهاية الحفل، طلبت شيرين عبد الوهاب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء نظرا لوجودها في المستشفى.

شيرين بعد الحفل : جمهور جدة عظيم وارجو الدعاء بالشفاء لوالدتي 🤍 .#شيرين_في_جده pic.twitter.com/kpnHznSAYH — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 (@GorgeousSherine) September 3, 2021

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب ستحيي حفلا غنائيا آخر في السعودية، غدا السبت الموافق 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في الدمام.

وقالت شيرين لجمهورها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" إن موعدها مع أهل الدمام 4 سبتمبر، وسألتهم إن كانوا مستعدين لحفلها، ثم ختمت رسالتها بكلمة "وحشتوني".

وتصدر اسمي شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، محركات البحث خلال الفترة الماضية، عقب تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، قيل إنها بين والد حسام حبيب وبين إحدى الفتيات، يتحدث فيها عن أن ابنه سيقوم باستغلال ثروة شيرين من أجل الزواج عليها كي ينجب، الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

​من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.