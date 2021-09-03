تسجيل
16:00 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مائدة طعام

    6 أطعمة لا يجب أن يستغني عنها الرجال بعد سن الـ 40

    © Photo / stevepb
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/54/1043135472_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_3131d1ed524fe1619c64a69f5bdd0574.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109031050030484-6-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%80-40/

    يحتاج الأشخاص في الـ 40 من العمر وما فوق إلى اهتمام خاص بتغذيتهم لأن هذا العمر يجلب الكثير من التغييرات الصحية الجسدية والنفسية.

    تختلف المتطلبات الغذائية للرجال والنساء في الأربعينات من العمر بسبب هرموناتهم.

    أطعمة مجمدة
    © Depositphotos / BravissimoS
    أطعمة يجب الاستغناء عنها بعد سن الخمسين

     يزيد فقدان دم الحيض من طلب النساء اليومي على الحديد. وبسبب هرمون التستوستيرون (لدى الذكور)، فإن الرجال لديهم كتلة عضلية أكبر ومعدل استقلاب أعلى من النساء، مما يزيد من طلبهم على البروتين وكميات كبيرة من فيتامينات B والزنك.

     مع تقدم العمر، ستتغير المتطلبات الغذائية التي ترجع إلى حد كبير إلى التغيرات في مستويات الهرمونات. وبالتالي، يعد تعديل تناول الطعام وفقا للاحتياجات الغذائية أمرا مهما للغاية للحفاظ على وظيفة المناعة، ومنع فقدان العظام والعضلات، وحماية البصر، وحماية خلايانا من أضرار الجذور الحرة.

     إذا كنت في الأربعينات من العمر، فقد قامت الدكتورة روبشري جايسوال مختصة التغذية بتنسيق نظام غذائي من أجلك، بحسب موقع only my health.

    في سن الأربعين، يجب أن يستهلك الرجال 100 سعة حرارية أقل في اليوم مقارنة بعمر 30؛ يجب على النساء التخلص من 70 سعرة حرارية من نظامهن الغذائي اليومي بحلول سن الأربعين.

     على الرغم من أن احتياجات الفيتامينات والمعادن تظل كما هي في الأربعينات من العمر، يجب أن يركز كلا الجنسين على اختيار الأطعمة المغذية، التي تشمل تلك الغنية بفيتامينات C وE بما في ذلك الفلفل الأحمر والأخضر والفواكه الحمضية والكيوي والبروكلي وبراعم بروكسل والفراولة وعصير الطماطم.

    كما أن زيت جنين القمح وبذور عباد الشمس واللوز وزيت عباد الشمس والبندق وزبدة الفول السوداني غنية بفيتامين E.

    خطة التغذية للرجال في سن 40+

    الحبوب- تضمن الحبوب حصولك على الألياف والبروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المختلفة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على صحتك العامة.

     أهم العناصر الغذائية التي توفرها الحبوب الكاملة هي الألياف، والمعروفة بتأثيرها الإيجابي على نسبة السكر في الدم، وضغط الدم، والتحكم في الوزن.

     يمكن للألياف أن تبقيك ممتلئا لفترة طويلة وتمنع الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات. يطلق الجلوكوز ببطء في الدم، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

    الفاصوليا - تميل المحادثات الغذائية إلى التركيز على الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والدهون. ننسى الاهتمام بالبروتين، رغم أنه يوجد في كل خلية في أجسامنا.

     يوجد نصف بروتين الجسم في عضلاتنا والباقي موجود في العظام والغضاريف والجلد. البقوليات من أصح أشكال البروتين النباتي، إذ تحتوي على ثمانية من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وتفتقر فقط إلى الميثيونين الموجود في الحبوب.

    الجوز- يشتهر الجوز بالزيت الصحي وفيتامين E ومكونات الميلاتونين، كما أنه مصدر غني جدا بمضادات الأكسدة.

    الصحة فقدان الوزن رياضة
    © Photo / Pixabay
    خبير يحذر من تناول الفاكهة في هذا الوقت ويحدد الموعد المثالي

     هذه المركبات مهمة جدا للصحة لأنها يمكن أن تزيل الجذور الحرة، وتبطئ عملية الشيخوخة، والتدهور المرتبط بالعمر. أكدت الأبحاث على التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات للجوز، ووضعها على رأس قائمة الأطعمة للوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي.

    الشاي الأخضر- لقد تم إثبات الفوائد الصحية للشاي الأخضر بشكل كامل. تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في مكافحة الأمراض.

     وجد أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر مفيد لضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

    الباذنجان- غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والمركبات الفينولية والفلافونويد ، وهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من الألياف والماء. يشير اللون الأرجواني الغامق إلى وجود الأنثوسيانين في الخضار. الأنثوسيانين وهو العامل الرئيسي في مكافحة ضرر الجذور الحرة للجسم والتعد تعد سبب تطور الأمراض والشيخوخة.

    الأعشاب- تستخدم الأعشاب مثل المورينجا، وجذر عرق السوس، والجينسنغ منذ فترة طويلة في الطب البديل لمساعدة الجسم على التعامل مع الإجهاد.

    خطة التغذية للنساء في سن 40+

    مع دخولك الأربعينيات من العمر، يصبح ما تأكلينه أكثر أهمية. تحتاج النساء إلى البروتين (اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والفول والمكسرات) والكربوهيدرات (الحبوب الكاملة) والدهون (الزيوت الصحية) والفيتامينات والمعادن والماء. ترتبط هذه الأطعمة بالوقاية من بعض الأمراض مثل هشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

    في هذا العمر، ستتغير احتياجاتك الغذائية. ابتداء من الأربعينات من العمر، تفقد النساء حوالي نصف رطل من العضلات كل عام. هذا يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة. ترجع بعض التغييرات التي تواجهها النساء إلى انخفاض الهرمونات وانخفاض مستويات النشاط والحالات الطبية.

    اختاري مجموعة متنوعة من الخضار، بما في ذلك الأخضر الداكن والأحمر والبرتقالي والفاصوليا والبازلاء والخضروات النشوية وغير النشوية.

    تناولي جميع أنواع الفاكهة.

    أضيفي الحبوب إلى نظامك الغذائي اليومي.

    مكملات غذائية
    © Photo / pixabay/Arcaion
    6 مكملات طبيعية يجب أن تأخذها كل امرأة فوق سن الأربعين

    حددي نفسك بمنتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم بما في ذلك الحليب أو الزبادي أو الجبن أو منتجات الصويا المدعمة.

    يوجد بروتين في جميع الأطعمة. تشمل البروتينات الصحية اللحوم الخالية من الدهون (الدجاج) والمأكولات البحرية والبيض والفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا.

    استخدمي زيوتا صحية مثل زيت الزيتون.

    يجب أن تكون السعرات الحرارية اليومية من السكر المضاف (الحلويات والأطعمة المصنعة) أقل من 10%.

    يجب أن تكون السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان عالية الدسم أقل من 10%.

    يجب أن تكون السعرات الحرارية اليومية أقل من 2300 ملليغرام (مغم) من الصوديوم.

    أدخلي الكالسيوم والألياف الغذائية والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين C في نظامك الغذائي.

    يجب على أولئك الذين هم في الأربعينات من العمر الالتزام بخطة التغذية هذه لرفع مستوى صحتهم والبقاء بصحة جيدة مع تقدم العمر.

    ملحوظة مهمة
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

    أربعة أطعمة يجب تجنبها بعد سن 65
    ماذا يجب على الرجل أن يأكل بعد سن الأربعين
    6 مكملات طبيعية يجب أن تأخذها كل امرأة فوق سن الأربعين
    أربعة أعراض مزعجة لنقص فيتامين "ب 12" تظهر في اليدين والقدمين
    خبيرة تغذية: هذه المنتجات تحافظ على صحة الرجال فوق سن الأربعين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك