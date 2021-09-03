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    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر

    هواية وأرباح طائلة... انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر... صور

    © Sputnik . Mohamed Hemida
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    انتشرت خلال السنوات الأخيرة في مصر تربية الزواحف والطيور والحيوانات المفترسة بغرض التجارة والربح، حيث استخدمت أسطح المنازل على نطاق واسع في هذه المشروعات.

    يعتمد الشباب على تربية أنواع غير موجودة بكثرة في مصر سواء كانت من الزواحف "الممنوع بيعها" أو الطيور الأعلى سعرا، حيث يصل بعض أسعار الحيوانات إلى نحو 70 ألف جنيه مصري (تجارة غير مشروعة) ويصل سعر الحمام على سبيل المثال إلى نحو 15 ألف جنيه مصري (نحو 1000 دولار)، (تجارة مشروعة)، فيما تصل الزواحف إلى بضع مئات الجنيهات.

    الضرر بالبيئة

    ينص القرار رقم 4 لسنة 1994 الصادر من وزارة البيئة على الحفاظ على الحيوانات الموجودة في البيئة المصرية ومنع الاتجار فيها وتداولها في الأسواق، وأن يتم التداول تحت رقابة الجهات المنصوص عليها.

    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر
    © Sputnik . Mohamed Hemida
    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر

    تجارة غير مشروعة

    الكثير من الزواحف تعد تجارة غير مشروعة، إذ يعتمد الشباب على شرائها من المهربين كما هو الحال بالنسبة للتماسيح والثعابين والسلاحف، وبيعها في بعض الأسواق، أو عبر وسطاء وإعلانات مختلفة.

    وعادة ما تباع الزواحف "غير المسموح بتجارتها" في أسواق شعبية كما هو الحال في "سوق الجمعة" بمنطقة السيدة عائشة في مصر القديمة، أو عبر الإنترنت والتواصل الشخصي عبر شبكات من المعارف.

    محمد عمر، أحد تجار الزواحف، يقول لـ"سبوتنيك"، أن "تجارة التماسيح تعد من التجارة المربحة، حيث يتم جلبها من أسوان والأقصر عبر وسطاء، ومن ثم تربى في الأحواض وتباع بأسعار تبدأ من 300 جنيه للتمساح عمر 30 يوما،  كما يمكن ان يباع بنحو 2000 جنيه عند وصوله لطول متر واحد".

    العديد من السلاحف تباع أيضا في "سوق الجمعة" وعبر وسطاء، حيث تتباين الأسعار بين السلاحف المصرية والمستوردة، فيصل سعر السلحفاة المستوردة لنحو 500 جنيه، فيما تبلغ أسعار السلاحف المصرية نحو 250 جنيها.

    و"تمثل تربية الثعابين أحد أبرز الهوايات في السنوات الأخيرة، ووقعت بسببها الكثير من الكوارث، خاصة حال تربية الثعابين السامة، إلا أن أغلب ما يتم بيعه في الأسواق "غير السامة"، إذ أن سعر الثعبان الأرقم من 200 إلى 400 جنيه"، حسب حجمه، بينما "يصل الخضارى لـ500 جنيه، وتحتلف أسعار التماسيح أيضا حسب حجمها، فيما تعد الثعالب من الأشياء التي تباع عبر الوسطاء، وقد يصل سعره لنحو 700 آلاف جنيه".

    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر
    © Sputnik . Mohamed Hemida
    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر

    تجارة مشروعة

    ضمن التجارة المشروعة التي أقدم عليها آلاف الشباب في مصر، هي تجارة الحمام، وتتفاوت أسعاره بدرجة كبيرة.

    ويقول مجاهد البربري، أنه "يربي الحمام منذ سنوات عدة ويبيعه، وأنه لديه عشرات أنواع الحمام يقوم بتربيتها في محافظ الإسكندرية".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،  أن "بعض أنواع الحمام يصل سعر "الثنائي" منه إلى 15 ألف جنيه مصري، فيما تتراوح أسعار الأنواع الأخرى بين 2000 و7000 آلاف جنيه للثنائي، وهناك العديد من الأنواع رخيصة الثمن أيضا".

    وأوضح أن "بعض أنواع الحمام تحتاج إلى "حضانة"، إذ يقوم المربي بوضع البيض في عش حمام آخر للفترة التي يفقس خلالها، وهي المهمة التي لا يقوم بها الحمام النمساوي، كما أنه لا يستطيع أن يطعم صغاره بشكل جيد".

    وأشار البربري إلى أنه "يمكن للمربي الحصول على 4 "زغاليل" في الشهر، الأمر الذي يعود عليه بالكثير من الأموال، إذا ما اهتم به وقام بمراعاته بشكل جيد".

    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر
    © Sputnik . Mohamed Hemida
    انتشار تربية الزواحف والطيور النادرة فوق أسطح المنازل في مصر

    الدواجن الهندية

    الدواجن الهندية من الطيور النادرة في مصر، وتعد من المشروعات المربحة للكثير من الشباب، إذ يؤكد عبد الرحمن عادل، أن الكثير من الشباب يمكنهم البدء في المشروع برأس مال قليل تقدر بـ1000جنيه على سبيل المثال، ويقوم بشراء نحو 4 من أنثى الدواجن الهندية و"ديك".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تربية الدواجن الهندي مربحة بدرجة كبيرة كونها لا تختلف عن تربية الدواجن الأخرى، إلا أن "الفرخة" يمكن أن تباع بنحو "400 جنيه، فيما يصل سعر الديك لنحو 600 جنيه".

    ولفت عادل إلى أن "هناك العديد من الأنواع تباع بأسعار مختلفة، وأن بعض الدواجن "المهجنة" تباع بأسعار أقل من الأنواع الأصلية".

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