ثلاث طرق بينها "الضحك" لخفض مستوى الكوليسترول بسرعة دون أدوية

ارتفاع الكوليسترول هو مقدمة أساسية للإصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية - وهي ثلاث حالات تهدد الحياة.

نظرا لأن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لا يؤدي عادة إلى أي أعراض واضحة - ما لم تكن المستويات مرتفعة للغاية - يلزم إجراء فحص دم لتحديد ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) أن الطبيب قد يطلب من بعض الأشخاص عدم تناول الطعام لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل إجراء فحص الدم. بدلا من ذلك، يمكن ترتيب اختبار وخز الإصبع بحيث يمكن فحص مستويات الكوليسترول في غضون بضع دقائق.

في معظم الحالات، يتم توعية المرضى بمستويات الكوليسترول "الكلية" لديهم.

يأخذ الكوليسترول الكلي في الاعتبار كمية الكوليسترول "الضار" و"الجيد" في الدم.

يجب أن تظهر النتيجة الصحية أن إجمالي مستوى الكوليسترول في الدم يبلغ خمسة أو أقل.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

من أجل القيام بذلك بسرعة، يمكنك جلب المزيد من الضحك في حياتك، بحسب الدكتورة سوزان شتاينباوم - اختصاصية أمراض القلب.

تقول شتاينباوم: "الضحك يساعد على زيادة البروتين الدهني العالي الكثافة (أي الكوليسترول الجيد)".

يساعد الكوليسترول الجيد في التقاط الكوليسترول السيئ في مجرى الدم ونقله إلى الكبد حيث يمكن تكسيره.

يمكن أن يكون هذا بسيطا مثل تشغيل فيلم مضحك أو مشاهدة مقاطع فيديو طريفة عبر الإنترنت أو الضحك مع أحد أفراد أسرتك.

هناك طريقة أخرى مفيدة للمساعدة على خفض مستويات الكوليسترول لديك بسرعة وهي التحرك.

قالت الدكتورة سارة سمعان - طبيبة أخرى متخصصة في أمراض القلب- إن التمارين يمكن أن "ترفع HDL [أي الكوليسترول الجيد] وتحسن LDL [أي الكوليسترول الضار".

كلما زاد عدد التمارين التي تمارسها يوميا، زادت سرعة انخفاض مستويات الكوليسترول لديك، وبالتالي تحسنت صحتك.

توصي NHS الجميع بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين الأسبوعية.

أي شيء يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، مثل: نزهة سريعة، سباحة، ركوب الدراجات، الهرولة، الرقص.

نصيحة أخرى هي إضافة التوابل إلى طعامك، وخاصة الفلفل الأسود والكزبرة والزنجبيل.

تشمل التوابل الأخرى التي أوصى بها موقع WebMD للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول ما يلي: الثوم، الكركم، والقرفة.

يقول ويب ميد: "تظهر الأبحاث أن تناول نصف إلى فص واحد من الثوم كل يوم يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بنسبة تصل إلى تسعة في المئة".