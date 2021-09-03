تسجيل
19:03 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سندويشة البيض

    أفضل 4 أطعمة على الإطلاق لدعم صحة الدماغ

    © Photo / Pixabay / FoodieFactor
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/58/1045925864_0:0:1920:1081_1200x675_80_0_0_db660b44a3f30b6d6a3ba6a9df1ba896.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109031050031911-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-4-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA/

    على الرغم من أن معظم الناس يتفقون على أنه لا ينبغي أن نرى الكثير من التدهور المعرفي قبل أواخر الستينات وأوائل السبعينات، فمن المهم أن نبدأ في الاهتمام بصحة دماغنا الآن.

    يمكننا القيام بذلك بعدة طرق، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل التوتر حيث أمكننا، والحفاظ على تحفيز أنفسنا عقليا، وتناول الأطعمة الصحية للدماغ.

    الأطعمة الصحية لأدمغتنا هي الأطعمة التي تعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية أيضا، بينما تحمينا أيضًا من الأمراض المزمنة.

    مائدة طعام
    © Photo / stevepb
    أطعمة تفيد في تنشيط عمل الدماغ صباحا

    تقول خبيرة التغذية الدكتورة لورين هاريس بينكوس مؤلفة "نادي الإفطار المليء بالبروتين" (The Protein-Packed Breakfast Club)، لموقع eat this not that إن هناك 4 أطعمة هي الأفضل على الإطلاق لدعم صحة الدعم وتعزيز القدرات المعرفية.

    1.التوت البري

    تقول بينكوس: "الاستهلاك المنتظم للتوت البري في جميع مراحل الحياة يدعم أدمغتنا بطرق مختلفة، وتظهر الدراسات أن هناك فوائد لتعزيز الدماغ مرتبطة تحديدا بالظروف الأكثر شيوعا عند كبار السن".

    وأشارت إلى دراسات بحثية مختلفة، حددت التوت البري للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، وإبطاء معدل التدهور المعرفي، وتحسين أداء الذاكرة.

    2. البيض

    يمكن للبيض أن يفعل المعجزات لصحة دماغنا، خاصة بسبب عنصرين مغذيين موجودين فيه: الكولين واللوتين. وفقا لخبيرة التغذية.

    "يعتبر الكولين عنصرا غذائيا أساسيا مهما لنمو دماغ الجنين ووظائف المخ، ولا يوجد بكميات كبيرة في العديد من الأطعمة التي يستهلكها الأمريكيون عادة".

    تقول بينكوس إن الخبر السار هو أن "البيض يحتوي على أعلى نسبة من الكولين مقارنة بأي طعام آخر".

    ويمكن أن يساعد اللوتين، وهو عنصر غذائي مهم آخر موجود في البيض، في وظائفنا الإدراكية.

    وتضيف: "لطالما ارتبط اللوتين بصحة العين، وتظهر الأبحاث الناشئة أن اللوتين قد يلعب أيضا دورا في إدراكنا".

    3.الحبوب الكاملة والمكسرات

    لقد ثبت أن حميتي داش، والبحر المتوسط، بالإضافة إلى حمية مايند، التي تجمع بين الحميتين، مدهشة لصحة الدماغ.

    تقول بينكوس: "أظهرت دراسة أن هذه الأنماط الغذائية مرتبطة باستمرار بمستويات أعلى من الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن من الرجال والنساء خلال فترة 11 عاما".

    الحبوب الكاملة والمكسرات من الأطعمة التي تلعب دورا كبيرا في نجاح هذه الحميات. هذه الأطعمة، وهي جزء يومي موصى به من حمية DASH وMIND والبحر الأبيض المتوسط ​​ترتبط بشكل إيجابي بالوظائف الإدراكية العليا وقد تكون أطعمة أساسية واقية من أمراض الأعصاب، بحسب خبيرة التغذية.

    4. الأسماك

    تناول السمك طريقة رائعة للعناية بدماغك، إذ يعتبر مصدرا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وحمضي EPA و الدوكوساهيكسانويك (DHA)اللذان يشكلان لبنة بناء رئيسية للدماغ.

    ويرتبط الاستهلاك طويل المدى من DHA بتحسين الذاكرة وتحسين القدرة على التعلم وتقليل معدلات التدهور المعرفي، بحسب بينكوس.

    عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل سمكة لعقلك، فإن الرهان الآمن هو شراء سمكة "دهنية.. توجد أعلى تركيزات أحماض أوميغا 3 الدهنية في أسماك المياه الباردة، مثل السردين والسلمون والرنجة والتونة وسمك القد والماكريل.

    ملحوظة مهمة
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

    7 أطعمة تمنع الخرف
    3 أطعمة رئيسية تساعد على صحة الدماغ وتمنع عنك الأورام السرطانية
    احذر... أطعمة تزيد من احتمال الإصابة بـ"الخرف"
    تحمي من الخرف والزهايمر... 9 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك