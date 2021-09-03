تسجيل
20:34 GMT03 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اضطرابات النوم

    ماذا تفعل قلة النوم بهرموناتك؟

    © Depositphotos / 9nong
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103782/89/1037828915_0:104:2000:1229_1200x675_80_0_0_d8e3d4a1776bdb0b36bc4fa6533a925e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109031050032360-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%9F/

    النوم مهم لعدة أسباب. ما قد لا تعرفه، هو أن النوم يؤثر على هرموناتك، ومستويات الهرمون تؤثر على نومك.

    يؤثر النوم على العديد من الهرمونات في الجسم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوتر أو الجوع. هذا هو السبب في أن النوم الجيد ليلا ضروري للحفاظ على توازن هرموناتك، بحسب موقع health line.

    ما هي الهرمونات وماذا تفعل؟

    الهرمونات عبارة عن نواقل كيميائية تلعب دورا حيويا في تنظيم العديد من عمليات وأنظمة ووظائف الجسم.

    مكسرات
    © Photo / CC
    5 أطعمة "خارقة" للحفاظ على التوزان الهرموني في الجسم

    يحتاج الجسم إلى مجموعة من الهرمونات المختلفة ليعمل بشكل صحيح. يتم إطلاقها من خلال نظام الغدد الصماء، وهو شبكة من الأعضاء والغدد المنتشرة في جميع أنحاء الجسم.

    الهرمونات مسؤولة عن العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:

    الأيض والشهية

    النمو

    درجة حرارة الجسم

    الوظيفة الجنسية

    معدل ضربات القلب

    ضغط الدم

    دورات النوم والاستيقاظ

    يتأثر إنتاج ووظيفة العديد من الهرمونات في الجسم بوظائف الجسم الأخرى، مثل النوم.

    النوم والهرمونات

    تتأثر وظائف الهرمونات المختلفة وإطلاقها بالنوم أو إيقاع الساعة البيولوجية والعكس صحيح.

    الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لتنظيم عدد من الهرمونات، بما في ذلك:

    الكورتيزول

    الاستروجين والبروجسترون

    هرمونات الجوع، مثل الأنسولين واللبتين والجريلين

    الميلاتونين

    هرمونات الغدة الدرقية

    هرمونات النمو

    على سبيل المثال، يتحكم الميلاتونين في أنماط النوم ويخبر جسمك بوقت النوم. يتم إطلاق هرمون النمو البشري خلال ساعات النوم العميق، وهو أمر حيوي لنمو الخلايا وإصلاحها.

    النوم على السرير
    planet-today
    5 أم 7… كم عدد ساعات النوم المثالي يوميا؟

    تعتمد الهرمونات الأخرى، مثل الكورتيزول، على توقيت النوم ومدته وجودته.

    النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للصحة، وفقا لسارة جوتفريد، الأستاذة المساعدة السريرية في قسم الطب التكاملي وعلوم التغذية في جامعة توماس جيفرسون.

    يتم إطلاق كل هرمون في الجسم تقريبا استجابة لإيقاع الساعة البيولوجية، والمعروف أيضا باسم دورة النوم والاستيقاظ.

    تقول جوتفريد: "عندما يتم تجاهلها، فإن قلة النوم ستجعلك تسقط من السلم الهرموني". "هذا صحيح، سواء كنت في عمر 30 أو 50 أو 70".

    النوم مهم للهرمونات لتعمل بشكل فعال، حيث يعتمد الكثير منها على دورة النوم والاستيقاظ.

    يقول أبيناف سينغ، المدير الطبي لمركز إنديانا للنوم: "الحصول على نوم منتظم يمكن أن يساعد في تنظيم الهرمونات. كلما عطلنا النوم بشكل مزمن كما ونوعا، فإننا نخل بهذا التوازن ونترك الباب مفتوحاً أمام المشاكل الصحية".

    الكورتيزول

    ينظم النوم مستوى الكورتيزول، وهو هرمون ستيرويد تفرزه الغدد الكظرية. يُعرف أيضًا باسم هرمون التوتر. يساعد الكورتيزول في تنظيم الهرمونات الأخرى في الجسم.

    تقول جوتفريد: "عندما تسترخي وتنام جيدا وتستيقظ وأنت تشعر بالراحة، فإن الكورتيزول يصل إلى ذروته في غضون 30 دقيقة من الاستيقاظ. تؤدي هذه الذروة إلى إطلاق جميع الهرمونات الأخرى، بما في ذلك الغدة الدرقية والإستروجين".

    قلة النوم يمكن أن يكون لها عدد من الآثار السلبية على إفراز الكورتيزول. توصي جوتفريد بالنوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة للحفاظ على مستويات الكورتيزول تحت السيطرة.

    هرمون الاستروجين والبروجسترون وهرمونات الغدة الدرقية

    يلعب الإستروجين والبروجسترون دورا في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي.

    "عندما لا تنام جيدا، يكون الكورتيزول مرتفعا عندما تستيقظ في الصباح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب بين الإستروجين والبروجسترون ويتسبب في إبطاء الغدة الدرقية، مما قد يؤثر على عملية الأيض".

    هرمونات الجوع

    النوم هو منظم مهم لعملية التمثيل الغذائي، وهي عملية التفاعلات الكيميائية في الجسم التي تحول الطعام إلى طاقة.

    وجبات سريعة
    © Photo / CC0
    4 طرق بسيطة لتقليل هرمون الجوع

    يمكن أن يؤثر اضطراب النوم أو قلة النوم بشكل مباشر على إنتاج ومستويات هرمونات الجوع في الجسم. هذا يمكن أن يزيد من الجوع والشهية وتناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

    هناك هرمونات أخرى مثل اللبتين والجريلين والأنسولين هذه الهرمونات مسؤولة عن الشبع والجوع وتنظيم نسبة السكر في الدم وتخزين الدهون.

    توضح جوتفريد: "هذه الهرمونات مسؤولة عن كيفية استخدام الطعام الذي تتناوله للحصول على الطاقة والتخزين في جسمك. النوم السيئ يفسد هذا التفاعل الدقيق ويمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن، خاصة حول منطقة الوسط".

    وتضيف أنه حتى ليلة واحدة من النوم السيئ يمكن أن تعطل مستويات الأنسولين لديك. تنصح بالتعويض في اليوم التالي من خلال مراقبة كمية السكر التي تتناولها.

    الميلاتونين

    الميلاتونين هو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية وهو مرتبط بدورة النوم والاستيقاظ في الجسم، ويساعد في تنظيم إيقاع الجسم اليومي، حتى تتمكن من النوم.

    يمكن أن يكون للنوم المتقطع أو السيئ تأثيرات على الميلاتونين ودوره في تعزيز النوم.

    تقول جوتفريد: "يتحكم الميلاتونين في أكثر من 500 جين في الجسم، بما في ذلك الجينات المشاركة في الجهاز المناعي، لذا فإن إدارة الميلاتونين مع النوم الجيد أمر أساسي".

    هرمون النمو

    يلعب هرمون النمو البشري (HGH)، المعروف أيضا باسم سوماتوتروبين أو دورًا حيويا في:إنتاج البروتين وتوليفه، تنمية العضلات، الأيض، المناعة.

    يؤثر النوم على كمية هرمون النمو وإنتاجه في الجسم.

    تقول أستاذة علوم التغذية: "عندما تقطع النوم، فإنك تقلل من مستويات هرمون النمو لديك، وقد تكون أقل قدرة على إصلاح الإصابات وأكثر عرضة لتراكم دهون البطن".

    وفقًا لدراسة أجريت عام 2016، تؤثر هرمونات النمو على تنظيم واستقلاب الجلوكوز والدهون والبروتينات في الجسم.

    علاوة على ذلك، فقد ثبت أن نقص هرمون النمو يرتبط بالتغيرات في النمو وتكوين الجسم والتمثيل الغذائي

    قلة النوم ومستويات الهرمونات

    القدر المثالي من النوم المطلوب لمعظم البالغين يتراوح من 7 إلى 9 ساعات.

    يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى: انخفاض المناعة، عدوى أكثر تواترا، الزيادة في الإصابة بالأمراض، طفرات في الشهية، استهلاك أعلى من السعرات الحرارية، وزيادة الوزن.

    ملحوظة مهمة
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة

    انظر أيضا:

    5 أطعمة "خارقة" للحفاظ على التوزان الهرموني في الجسم
    7 أشياء تسرع إصابتك بالزهايمر... بينها قلة النوم
    دراسة أمريكية: قلة النوم لثلاث ليال متتالية تسبب تدهورا جسديا وعقليا كبيرا
    هل تعاني من أحد أعراضه؟... كل ما تحتاج لمعرفته عن الخلل الهرموني
    نصائح سحرية لعدم الإصابة بالاختلال الهرموني عند اتباع أنظمة الحمية المختلفة
    5 أطعمة للحفاظ على التوازن الهرموني في الجسم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأشقاء الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان 1 سبتمبر 2021
    النزوح الأفغاني العظيم
    الهوية الأوروبية في خطر
    الهوية الأوروبية في خطر
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك