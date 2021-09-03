دريد لحام يحصل على وسام من مصر

قال الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي إن الفنان دريد لحام قدم أعمالا كانت فيها قضايا الوطن من أهم أولوياته، محركا من خلالها المشاعر؛ وفق ما نقله موقع "العراب" .

وعُرف الفنان دريد لحام في بداياته بشخصية "كارلوس" عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالعربية والإسبانية، ثم اشتهر بشخصية "غوار الطوشة" التي أداها في الكثير من الأعمال، ومثّل في كثير من الأعمال المسرحية التي شارك في كتابتها مثل: غربة، ضيعة تشرين، كاسك ياوطن، وشقائق النعمان، كما أن له الكثير من الأفلام المهمة مثل: التقرير، والحدود، وكفرون، ودمشق وحلب.